Grup Miquel crearà 100 llocs de treball a Madrid

L'empresa gironina Grup Miquel, propietat del gegant asiàtic Bright Foods, inaugurarà una nova plataforma logística a Madrid a principis de l'any vinent. Les instal·lacions, situades a Torrejón de Ardoz, sumaran 21.000 metres quadrats i es traduiran amb la creació de més de 100 nous llocs de treball. Tindrà capacitat per gestionar 20.000 palets i oferirà més de 8.000 referències (entre congelats, fruites, verdures, carn, peix, etc.). La nova plataforma logística –la sisena en territori estatal- s'emmarca dins el pla d'expansió que Grup Miquel vol dur a terme en els propers anys, fins al 2025. L'objectiu és el d'arribar a cobrir tota Espanya i, per això, creixerà cap a zones del nord (com Galícia, Astúries i Cantàbria).

La nova plataforma, que començarà a operar a principis del 2018, s'ubicarà al Parc Logístic de Casablanca (situat a Torrejón de Ardoz). Dels 21.000 metres quadrats que sumarà, 800 es destinaran a acollir les oficines de Grup Miquel d'aquesta àrea territorial (que ells anomenen Zona Centre). Actualment, aquestes oficines es troben al Parc Empresarial de Las Rozas.

La nova plataforma tindrà capacitat per a gestionar 20.000 palets i acollirà més de 8.000 referències. Entre aquestes, congelats, fruites, verdures, carn, peix i refrigerats. Segons concreta Grup Miquel en un comunicat, "dins d'aquest assortiment s'hi troben també les més de 2.000 referències de les marques pròpies" (Suma i Proxim).

La nova plataforma de distribució es traduirà en la creació de més d'un centenar de llocs de treball. Serà la sisena que Grup Miquel tindrà en territori estatal, després de les de Vilamalla (a l'Alt Empordà, on hi ha la seu central del grup), Tortosa, Fuente de Piedra (Màlaga), Burgos i Ingenio (Gran Canària). Amb el nou centre, el grup arribarà a tenir fins a 162.200 metres quadrats de superfícies logístiques.



Expansió estatal



La nova plataforma de Torrejón s'emmarca dins el pla estratègic d'expansió estatal, que Grup Miquel portarà a terme en els propers vuit anys. La intenció és que quan el culmini, al 2025, la companyia arribi a cobrir tot el territori espanyol. La fi del pla coincidirà, a més, amb el centenari de l'empresa.

Segons precisa el comunicat, "en els propers anys es preveu créixer cap a les zones del nord d'Espanya, com Galícia, Astúries i Cantàbria". A més, el grup reforçarà presència a comunitats com Castella la Manxa, Castella Lleó, Madrid i Andalusia.



1.053 milions de facturació

Amb més de 90 anys d'història, Grup Miquel és líder de la distribució alimentària a l'estat espanyol. El segment horeca (hotels, restaurants i cafeteries) li genera una facturació de 600 milions, a través de les seves ensenyes de 'cash&carry' GMcash i la divisió de Miquel Foodservice. A més, l'empresa també ha potenciat la seva branca de supermercats de proximitat amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar (aquesta darrera, només a Catalunya).

L'any passat, Grup Miquel va tancar l'exercici amb una facturació de 1.053 milions. Compta amb una plantilla de 2.300 treballadors i, des de l'1 d'octubre del 2015, és propietat del conglomerat xinès Bright Foods.

Al país asiàtic, precisament, la companyia va anunciar que hi constituirà una societat pròpia per impulsar-hi les exportacions. Tindrà l'oficina central a Xangai, i a partir d'aquí, Grup Miquel s'anirà estenent a d'altres regions de la Xina a través de diverses filials. A la Xina, el pla de negoci de Grup Miquel s'ha fet a cinc anys vista, amb l'objectiu que l'any 2022 la plataforma d'exportació estigui plenament consolidada i arribi a facturar fins a 150 milions d'euros (MEUR) anuals amb les vendes a aquest mercat.