Puigdemont reconeix el comerç gironí

El president de la generalitat va lliurar els premis nacionals a la iniciativa comercial i va distingir els establiments comercials centenaris. El Gremi de Flequers de les Comarques Gironines ha rebut el Premi a la Millor Iniciativa Comercial Col·lectiva Sectorial per «És farina de Girona». Aquesta categoria distingeix les iniciatives sectorials que suposin millores en els serveis al client i que impliquin l'increment de la rendibilitat de les empreses associades. Pel que fa als Premis als Establiments Comercials Centenaris, dels 35 guardons lliurats enguany, cinc són de les comarques gironines. Concretament, la Ferreteria Can Jombo, de Sant Hilari (la Selva), i el forn de pa Pastisseria Figueras, de Banyoles (Pla de l'Estany) han estat distingits dins la categoria d'establiments amb cent anys. La llista es completa amb Can Burguet, de Blanes (la Selva); la Carnisseria Roca, de Ventalló (Alt Empordà), i Fill de J. Callol i Serrats, de l'Escala (Alt Empordà), que han rebut la distinció en categoria especial pels seus 150 anys d'història.