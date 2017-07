El Santander posa a la venda tres hotels de Roses heretats del Popular

El Banc Santander ha posat en marxa el procés de neteja de balanç del Banc Popular un mes després de comprar-lo, i assessorat per Morgan Stanley, avança amb el pla per donar sortida en tres anys com a màxim a la cartera immobiliària de l'entitat absorbida, amb 40.000 actius i un valor brut de més de 30.000 milions, entre els quals es troben 9 hotels.

Segons va publicar el diari Expansión, entre aquests establiments es troben el Prestige Goya Park, Victoria i Mar i Sol, que formaven part del grup de societats controlades per l'empresari José Moyano i que, l'abril de 2012, van entrar en concurs, al costat d'altres dos hotels també situats a Roses. Tanmateix, només tres d'aquests van acabar en Popular i ara formen part de la cartera Ikaria.

L'objectiu de Santander, segons Expansión, seria vendre el 50 per cent dels actius de Popular en els pròxims 18 mesos, i completar la desinversió en 3 anys, encara que els terminis podrien escurçar-se, per a un paquet denominat Ikaria amb actius valorats en uns 495 milions, que inclou en la seva majoria préstecs de dubtós cobrament, pocs crèdits però de gran volum que estan garantits el 50 per cent amb actius hotelers i el restant en residencial.

Un paquet del 10% en hotels

Al voltant del 10% de Ikaria són actius hotelers, després de la selecció del Banc Santander de nou establiments amb 1.349 habitacions que pretén excloure del seu balanç. A més del tres hotels Prestige de Roses destaquen el Hilton Garden Inn a Sevilla, l'Hotel Ayre d'Oviedo, i Tamisa Golf, en Mijas, tots ells un valor de més de 209 milions d'euros.

Segons fonts de mercat, el Banc Santander tancaria pròximament la venda d'Ikaria, i els candidats a comprar-lo són Apollo, Blackstone, Bank of America, Bain i Oaktree, mentre respecte a les seves participades heretades del Popular, com Globalia, de la qual ara té el 10 per cent de la seva capital així com el gruix del seu deute, avalada en part per accions de l'empresa, haurà de prendre una decisió en quasevol moment.