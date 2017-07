Frit Ravich instal·la la planta fotovoltaica per autoconsum més gran de la demarcació

L'empresa d'alimentació gironina, Frit Ravich, comptarà amb una nova planta fotovoltaica dissenyada expressament per Endesa, la més gran en configuració d'autoconsum de la demarcació de Girona. Els panells –1.584 mòduls policristal·lins– s'han col·locat a la coberta d'una de les instal·lacions recentment construïdes a la seu central de l'empresa, a Maçanet de la Selva, i ocupen una superfície total de 7.800 m2. Aquesta instal·lació es generarà més energia neta i renovable, que serà utilitzada a la mateixa planta per il·luminació, climatització i maquinària del centre logístic.

Amb aquesta ja són tres les plantes fotovoltaiques que Endesa ha instal·lat a Frit Ravich, aquesta última dissenyada a mida per a l'empresa de Maçanet de la Selva i tenint en compte la seva corba de consum i de manera que es maximitzi la generació d'energia. A més de la instal·lació, Endesa farà l'assessorament i manteniment periòdic, així com el monitoratge de la planta a distància per a la detecció d'incidències.

Les tres instal·lacions sumen una potència de 622 kWp, en concret, la nova instal·lació compta amb una potència pic màxima de 435 kWp en les hores de màxima insolació i 360 kW de potència nominal que transforma l'energia generada pels panells en apta pel consum. D'aquesta manera es cobreix al 100% la capacitat de l'equip durant el màxim de temps possible.

D'altra banda, la producció anual d'aquests nous panells fotovoltaics s'estima en 620.893 kWh/any. Això podria permetre reduir la petjada de diòxid de carboni fins als 70.782 quilos de CO2 a l'any, l'equivalent al consum energètic anual –en llum i gas– de 40 llars on visquin quatre persones, on el què és al mateix, de 268.601 quilòmetres recorreguts amb un vehicle utilitari estàndard, el què representa la capacitat d'absorció de 2.621 arbres. Alhora, també està previst que causi un important estalvi energètic basat en el consum d'energia i potència, comptant que un 95% de la seva producció serà en la modalitat d'autoconsum.



L'energia solar fotovoltaica

La instal·lació produirà energia a través dels fotons que desprèn la llum solar. Quan aquests incideixen en les plaques solars s'alliberen alguns dels electrons que formen els seus àtoms i, d'aquesta manera, s'aconsegueix generar corrent elèctric. De fet, cada cèl·lula fotovoltaica genera poca quantitat d'energia, però quan se suma tota l'energia produïda per moltes cèl·lules, i es condueix mitjançant fils conductors al mateix panell, el resultat és un corrent elèctric que permet satisfer plenament les necessitats energètiques.