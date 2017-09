Ryanair troba un nou mecanisme per fer pagar més

Els passatgers de Ryanair hauran de pagar un extra per poder dur a bord dos peces d'equipatge de mà a partir del proper 1 de novembre, ha anunciat avui l'aerolínia irlandesa de vols econòmics.

D'acord amb aquesta mesura, només els viatgers amb "Embarcament Prioritari", que inclou Plus, Flexi Plus i Family Plus, podran pujar a l'avió amb una bossa i una maleta de mà, un servei que costa cinc euros addicionals en fer la reserva del bitllet o sis euros si s'agrega després.

"Tots els altres clients (sense Embarcament Prioritari) podran pujar només una peça petita d'equipatge a l'avió, mentre que el més voluminós haurà de baixar a la bodega, lliure de càrrecs, a la porta d'embarcament", explica Ryanair en un comunicat.

Aquests canvis en la política d'equipatges formen part del seu programa d'atenció al client "Sempre Millorant" i l'objectiu és "animar" als usuaris a "facturar el seu equipatge i reduir el nombre de passatgers amb dues maletes o embalums a les portes de embarcament ".

Segons Ryanair, l'alta ocupació dels seus avions, que a l'agost va arribar al 97%, implica que "massa clients" transporten les dues peces permeses com a equipatge de mà lliure de càrrec "i, en conseqüència, es redueix l'espai en els compartiments de cabina, "el que està generant molts retards en embarcaments i vols".

"Per animar els clients a facturar algunes maletes", ha assenyalat l'aerolínia, el pes de l'equipatge facturat permès augmentarà de 15 a 20 quilograms per a totes les maletes, el que costarà 25 euros a partir de novembre, deu euros menys que fins ara.

"Aquests canvis en la política d'equipatges li suposaran a Ryanair una despesa de 50 milions d'euros anuals en termes de reducció de les tarifes de facturació d'equipatge", ha indicat a la nota el seu director de comunicacions, Kenny Jacobs.

No obstant això, va precisar el directiu, la possibilitat de facturar equipatge més voluminós "animarà a més" usuaris a contractar aquest servei, el que "reduirà l'alta quantitat de clients amb dos embalums a les portes d'embarcament".

"Esperem que disminuint a un la quantitat d'embalums permesos a bord per a tots els clients sense embarcament prioritari es podrà accelerar el procés d'embarcament dels vols i eliminar els retards en els mateixos", ha afegit Jacobs.