Una aplicació per predir les crisis epilèptiques a casa recull 450.000 €

L'empresa MJN Neuroserveis ha desenvolupat un dispositiu pioner al món que permet predir crisis epilèptiques en l'àmbit domèstic. Fins ara, no hi ha cap dispositiu domèstic ni tan sols per registrar les dades i menys encara per predir-les, tal com ha explicat l'empresa en un comunicat. Aquesta start up ubicada a Blanes (Selva) ha estat fent ja proves a pacients de l'Hospital del Mar de Barcelona amb èxit. El projecte ha recollit ja diners del sector mèdic per tal de fer factible la seva comercialització a mitjans de l'any que ve. Segons han assegurat des de MJN volen arribar als 600.000 euros i ara en tenen 450.000. Aquest dispositiu permetria millorar la qualitat de vida i d'autonomia dels afectats.

La predicció d'una crisi epilèptica permet prevenir-ne algun dels efectes i ofereix millores tant en qualitat de vida com en autonomia dels afectats. MJN Neuroserveis és una start up que ha desenvolupat un dispositiu que preveu l'arribada de la crisi i en permet el registre. Fins ara, existien aparells però no són d'ús domèstic. Aquesta troballa de l'empresa de la Selva s'ha provat ja amb èxit a pacients de l'Hospital del Mar de Barcelona. Ara ja volen fer el pas a la comercialització a mitjans de l'any que ve. Per tal de fer-ho possible, l'empresa ha començat a buscar inversors. MJN calcula que necessita uns 600.000 euros per tal de poder tirar endavant el projecte. A hores d'ara en tenen uns 450.000, segons han anunciat. Entre els futurs accionistes hi ha empreses del sector mèdic internacional i fons socials som Ship2B i CREAS. L'objectiu és tancar la ronda d'inversió el proper 25 de setembre.

MJN Neuroserveis té la seu a Blanes i es va fundar el 2014. Des d'aleshores, els tres impulsors David Blánquez, Xavi Raurich i Salva Gutiérrez- han rebut dos premis destacats. Els dos últims anys han rebut premis a Berlín (Alemanya) i a Boston (Estats Units).