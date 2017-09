El BCE manté els tipus al 0% i les compres de deute a la UE

El Banc Central Europeu (BCE) va informar que ha deixat la seva taxa d'interès rectora en el mínim històric del 0% i segueix disposat a augmentar més les compres mensuals de deute públic i privada a la zona de l'euro, que són ara de 60.000 milions d'euros, «si el panorama empitjora».

Així mateix, el BCE també va decidir deixar inalterada la taxa d'interès de la facilitat marginal de crèdit, a la qual presta els diners a un dia, en el 0,25%. També ha mantingut la taxa d'interès als dipòsits dels bancs a un dia en el -0,40%, per la qual cosa els seguirà cobrant per l'excés de reserves.

El Banc Central Europeu (BCE) preveu un creixement de la zona de l'euro del 2,2% per aquest any (tres desenes superior a l'1,9% que va anunciar en les projeccions de juny), amb una inflació de l'1,5% (igual que al juny), va dir ahir el seu president, Mario Draghi, en roda de premsa.



Consell de Govern

Prèviament el consell de govern del BCE va mantenir la seva taxa d'interès rectora, la que cobra als bancs per prestar-los a una setmana, en el mínim històric del 0% i segueix disposat a augmentar les compres de deute si fos necessari.

Els experts del BCE preveuen ara pel 2018 un creixement de l'1,8% (com al juny) amb una inflació de l'1,2% (1,3% al juny). Així mateix per 2019 pronostiquen un creixement de l'1,7% (com al juny) i una inflació de l'1,5% (1,6%). Draghi va confirmar que els «riscos per a les perspectives de creixement segueixen àmpliament equilibrats» a la zona de l'euro.

No obstant això, va afegir, «els riscos a la baixa continuen existint i estan relacionats principalment amb factors globals i canvis als mercats de divises».

Les previsions de creixement han estat revisades a l'alça aquest any i les d'inflació una mica a la baixa per a l'any vinent i 2019, en aquest últim cas «reflectint principalment la recent apreciació del tipus de canvi de l'euro», segons Draghi.

Va recordar que la inflació va assolir l'agost passat l'1,5% i va pronosticar que tindrà efectes els preus de l'energia, però va reiterar que no veuen senyals convincents que pugi de forma sostinguda la inflació subjacent, que descompta els elements més volàtils com l'energia i els aliments.

La major part dels analistes i els mercats esperaven pocs canvis de la reunió de política monetària del BCE i un missatge ambigu sobre les seves intencions.

El BCE esperarà, probablement fins a octubre, per anunciar una part de la retirada dels estímuls monetaris.



Perspectives

«Si les perspectives anessin menys favorables, o si les condicions financeres fossin incompatibles amb el progrés de l'ajust sostingut de la senda d'inflació, el Consell de Govern preveu ampliar el volum i/o la durada d'aquest programa», va dir ahir el BCE. Amb les compres de deute públic i privada de la zona de l'euro, el banc emissor vol impulsar la concessió de crèdit a l'economia real, a les empreses i les llars de la regió.

L'entitat s'enfronta a una economia sana amb un creixement i una inflació majors de l'esperat és un argument persuasiu perquè comenci a reduir les seves compres. Els analistes d'UniCredit preveuen que «el BCE esperarà i veurà uns pocs mesos entre el final de l'expansió quantitativa i la primera pujada dels tipus d'interès».

Els mercats descompten que la retirada dels estímuls monetaris serà lenta i conclourà a la fi de 2018.