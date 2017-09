Espanya rebrà 7 milions d'euros més de Brussel·les per la crisi de fruita de pinyol

Espanya rebrà set milions d'euros addicionals de Brussel·les per a la retirada de 19.550 tones de préssecs i nectarines, per fer front a la depreciació de la fruita de pinyol, llastada pel veto rus a productes alimentaris europeus.

Així ho va confirmar durant la reunió informal de titulars d'Agricultura que se celebra a la capital d'Estònia, la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, qui va precisar que aquesta ampliació de l'ajuda «triplica» la quantitat inicialment assignada per als productors afectats per l'embargament de Moscou.

Es tracta d'una pròrroga d'ajudes fins al juny de 2018 de 70 milions d'euros, dels quals 26,9 milions destinats a Espanya, 9,7 d'ells per als de préssecs i nectarines.

A aquesta prorroga se sumarà una ajuda addicional de 12,8 milions, dels quals 7 aniran destinats a productors espanyols.

La ministra va considerar que aquesta mesura, que s'aprovarà formalment aquesta setmana, «atén» les peticions del Govern espanyol, i «es contemplarà la seva retroactivitat».

Segons van precisar fonts comunitàries, l'ajuda servirà per a la retirada total de 52.530 tones de préssecs i nectarines, 29.325 a Espanya, 7.140 a Itàlia, 16.065 a Grècia i 510 a Portugal, i tindrà efecte retroactiu, des del 3 d'agost.

L'objectiu d'aquest paquet és compensar als productors que optin, per exemple, per distribuir el seu excedent de producció a determinades organitzacions (de caràcter benèfic, escoles) o donar-li una altra finalitat (alimentació animal, compostatge, transformació).

«Ja ens hem reunit amb els productors per veure de quina manera s'implementarà a Espanya. Això és un senyal important per al mercat», va subratllar Tejerina, qui va recordar que a l'octubre se celebrarà una reunió amb el sector «per abordar mesures de caràcter estructural».

La Comissió Europea (CE) adoptarà aquesta setmana una decisió per ampliar les ajudes excepcionals destinades als productors afectats per la crisi de la fruita de pinyol amb la finalitat de pal·liar la seva depreciació, que afecta particularment Catalunya i Aragó, van afirmar fonts comunitàries.

«Responem a les emergències que puguin sorgir als Estats membres», va assegurat el comissari d'Agricultura europeu, Phil Hogan, en una trobada amb alguns mitjans en el marc del Consell informal de ministres d'aquesta cartera que se celebra avui i demà a la capital d'Estònia.

Les comunitats més afectades i les associacions de productors van demanar en les ultimes setmanes mesures urgents a la CE davant la caiguda dels preus del préssec i la nectarina, que, segons AFRUCAT, estan en nivells «inassumibles» que no es registraven des de la crisi de l'E. Coli a Alemanya el 2011.

Hogan es va mostrar disposat a respondre a les peticions d'Espanya i «a les situacions de crisi que pateixen els pagesos», i va recordar que l'Executiu comunitari va aprovar al juliol un avançament de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) a Espanya, del 70 % -en lloc del 50 % previst- per als pagesos afectats per la sequera.

Aquestes ajudes «excepcionals» per a la fruita de pinyol, van precisar les fonts, estan emmarcades en la pròrroga de fins a 70 milions d'euros destinats als fruticultors europeus afectats pel veto rus, anunciada a principi de l'estiu.

Aquest paquet, una pròrroga per un any de les mesures excepcionals per als pagesos que pateixen la prohibició decretada per les autoritats russes des del 2014 -en resposta a les sancions de Brussel·les a Moscou per la seva actuació en el conflicte ucraïnès-, inclou una ajuda a Espanya de prop de 27 milions d'euros per a productors de pomes i peres, prunes, cítrics i préssecs.

Dels dotze països de la Unió que reben aquests suports, que ascendeixen a 70 milions d'euros, Espanya serà el més beneficiat.

En aquesta xifra s'inclouen 9,7 milions d'euros destinats a préssecs i nectarines, unes ajudes que «augmentaran», van assegurar les fonts, que van indicar que la decisió s'adoptarà aquesta setmana.

