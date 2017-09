Estal crea un envàs sostenible i de luxe per oli

Si bé és cert que l'oli d'oliva és un producte de tradició mil·lenària, actualment aquest or líquid també sap vestir-se de gala, gràcies a dissenys de packaging innovadors i trencadors. Per això, i de la mà d'Ipack Barcelona, Estal, que es posiciona com a referent al mercat del packaging prèmium en matèria d'innovació i tecnologia, sorprèn amb un envàs a l'avantguarda de les últimes tendències en el sector de l'oli.

El nou oli que es presenta, MO, és fruit d'una selecció apassionada d'olives de la varietat Manzanilla Cacereña, un dels olis d'oliva verge extra ecològics més singulars i escassos del món. Un elixir ple de vida, equilibrat i profund, dotat de molècules saludables, embolicat en un caràcter exclusiu. I és que valors com l'autenticitat i efectisme, un origen definit i una destinació sofisticada, naturalesa i cultura, sabor i salut, estan sintetitzats en una marca única i una presentació de gran atractiu.

Estal i l'equip de Francisco Tornos han desenvolupat aquest projecte, un model d'ampolla compost d'un material tecnològic, que preserva el producte i reflecteix les seves qualitats: innovació, ecologia, exclusivitat i emoció. Així mateix, aquesta característica ampolla es complementa amb un peculiar tancament que recorda la transcendència de la matèria natural: és un tap de fusta certificada PEFC de boscos gestionats de forma sostenible.

Segons expliquen des de la firma, un packaging sostenible, personalitzat, i capaç d'interactuar amb la tecnologia, és clau per satisfer les preferències d'un consumidor cada vegada més exigent. A causa d'això, les marques de luxe a més d'innovar busquen dissenys de packaging que ajudin a reduir l'impacte mediambiental que generen.

Estal, empresa fundada a Girona el 1995, empra 40 persones, amb la previsió d'arribar a 43 a final d'any. A més compta amb 8 persones que treballen en les noves oficines de Barcelona, produeix a través de tercers a Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i països de l'est, i també produeix a Xina per als Estats Units.



Seguint creixent

De fet, la companyia mai ha deixat de créixer, sobretot en el que al mercat americà es refereix, on està estenent i afermant la seva xarxa comercial des de 2012. Tant és així, que la seva activitat a més s'ha vist enfortida en el Carib, en països com Cuba o República Dominicana, per desenvolupar projectes Premium per a rom.

Si bé és cert que l'envàs per a begudes aconsegueix el 70% dels ingressos de la companyia, ho és també que en els últims anys Estal ha obert noves línies de negoci entrant en sectors com la perfumeria, cosmètica, i parafarmàcia, a més d'apostar per nous dissenys i models per al món de l'oli i del vinagre.

London Gin, Larios, Rituals o Victoria's Secret, són alguns dels clients amb els quals treballa la companyia. Estal preveu tancar aquest any amb una xifra superior als 30 milions.

«L'increment dels ingressos anirà acompanyat per l'entrada en nous mercats internacionals, i això és gràcies a la nostra aposta per la innovació i disseny d'embalatges que va arrencar fa dos anys. La nostra filosofia basada en el prodesign i l'excel·lència industrial ens ha permès aportar solucions molt noves i exclusives als nostres clients, i crear així el valor diferencial per als seus productes. Volem ser el referent en el nostre sector i per a això també establim acords amb companyies, tan nacionals com a internacionals, que ens permeten seguir creixent tal com ho estem fent fins ara», va explicar Gerard Albertí, Director General de Estal.