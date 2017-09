Un informe estableix que Barcelona és la segona ciutat de l'Estat menys endeutada

Barcelona, amb un endeutament per habitant de 834 euros, és la segona ciutat d'Espanya, per darrere de Sevilla, que deu 674 euros per veí, la menys endeutada d'Espanya, mentre que les urbs d'Alcorcón, Lleó, Madrid, Saragossa i Parla són les que compten amb més deute per habitant. Segons l'Informe de Fiscalització del Sector Públic Local del 2015, l'últim aprovat pel Tribunal de Comptes, la Diputació de Barcelona és el segon ens provincial més endeutat, amb 291 milions, només darrere de la Diputació de València, que en deu 323.

Del grup d'ajuntaments de més de 100.000 habitants, el d'Alcorcón registra un deute de 2.166 euros per càpita, seguit del de Lleó, amb 1.848 euros, i del de Madrid, amb 1.715 euros.Els saragossans, de la seva banda, arrosseguen un deute de 1.471 euros per persona, i de 1.434 euros cadascun dels habitants de Parla.

Tot i això, la solvència dels ajuntaments i altres entitats locals va acabar el 2015 en situació «positiva», una tendència iniciada el 2012, i va registrar un saldo de 2.714 milions d'euros. L'endeutament de tots ells es va reduir un 6% respecte el 2014, amb el que s'ha situat en 26.481 milions d'euros.

Des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) atribueixen aquests resultats a una bona gestió realitzada per les entitats locals, que han tancat els seus exercicis amb superàvit des de l'any 2012 i han superat els 7.000 milions d'euros el 2016, el 0,64% del producte interior brut (PIB), segons dades d'aquesta entitat.

Malgrat aquesta evolució els últims anys, ajuntaments com el de Madrid, la ciutat que va registrar un major deute en termes absoluts, va arribar el 2015 a un endeutament de 5.390 milions d'euros.Per darrere hi ha Barcelona, amb 1.338 milions, i un endeutament per habitant de 834 euros, gairebé el menor totes les ciutats. Només Sevilla té un deute per persona inferior, 674 euros. Entre les cinc ciutats amb més deute també hi ha Saragossa, amb 978 milions; València, 868 milions, fet que suposa 1.105 euros per habitant; i Màlaga, 515 milions, i 905 euros per habitant.

Per sota d'aquestes ciutats, en el grup d'ajuntaments de menys de 100.000 habitants, hi ha també municipis amb grans deutes, de més de 150 milions d'euros. Entre ells hi ha El Ejido (Almeria), amb 193,8 milions de deute, un total de 2.254 euros per cada habitant. Però l'endeutament per habitant més elevat es concentra en trams de població inferiors, amb casos com el de Monasterio de la Sierra (Burgos), amb 48 persones en el seu cens i una despesa per cadascuna d'elles de 8.530 euros, o Puebla de la Sierra (Madrid), amb 7.761 euros de despeses per cadascun dels seus 73 habitants.

Segons indica el Tribunal de Comptes en el seu informe, més endeutament dels ajuntaments en termes absoluts no es correspon amb més deute per habitant, i són els municipis petits, de menys de 5.000 persones, els que suporten més càrrega si es reparteix entre els seus ciutadans.

En aquest sentit, la FEMP insisteix en la necessitat d'un nou finançament local per pal·liar les dificultats que pateixen tant grans i mitjanes ciutats com municipis petits, i espera l'inici de les negociacions en properes dates, després d'haver remès al Govern un informe del grup d'experts abans de l'estiu.

La Diputació de Huelva és la que té una ràtio més elevada d'endeutament sobre ingressos corrents, ja que el seu deute de 144 milions representa el 115% dels diners que entren a les seves arques.