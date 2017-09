L'any judicial de Bankia i Abengoa

Els judicis a les excúpules de Bankia i Abengoa marcaran l'agenda econòmica del nou curs judicial, que es va inaugurar dimarts i en què també es preveuen avenços en les investigacions de causes complexes com el cas Rato. També quedarà vist per a sentència un altre dels escàndols

més grans de la passada dècada, el de Fórum Filatélico, els antics dirigents del qual s'asseuran a la banqueta de l'Audiència Nacional

des del proper ?? de setembre per presumpta estafa, insolvència punible, falsejament de comptes i blanqueig de diners en aquesta societat, intervinguda fa onze anys.

Dies abans, el ?? de setembre,

la secció tercera de la sala Penal decidirà si admet el recurs de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusació popular en el cas Bankia, i processa els exalts càrrecs de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i del Banc d'Espanya, entre ells l'exgovernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

A falta d'aquest serrell, aquest any judicial podríem assistir a l'enjudiciament de les presumptes irregularitats de la sortida a borsa de l'entitat, fets pels quals han estat processades una trentena de persones, inclòs el seu expresident Rodrigo Rato, per a qui la Fiscalia demana cinc anys de presó per estafa als inversors.

En cas que la sala aprovés l'elenc de proves testificals, el judici per Bankia suscitaria un interès presumiblement més gran que el de la seva peça separada, les targetes «black», pendent d'una sentència ferma del Tribunal Suprem per als ?? condemnats, entre els quals hi ha l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa, aquest com a responsable civil després de la seva mort el juliol passat.

Noms com el de l'actual ministre d'Economia, Luis de Guindos, o els presidents de BBVA i Bankia, Francisco González i José Ignacio Goirigolzarri, estan entre els testimonis d'Anticorrupció, que estrenarà representant a les vistes després de la designació d'Alejandro Luzón com a cap d'aquesta Fiscalia especialitzada.



Abengoa

Octubre és el mes triat per jutjar l'antiga cúpula d'Abengoa, que a partir del dia ?? compareixerà a l'Audiència Nacional per les indemnitzacions milionàries rebudes després de cessar dels seus càrrecs a la companyia.

Al capdavant, l'expresident Felipe Benjumea i l'exconseller delegat Manuel Sánchez Ortega, per als quals la Fiscalia reclama cinc anys i quatre anys i tres mesos de presó, respectivament, per presumpta administració deslleial.

El mateix càrrec atribueix a l'expresident Antonio Fornieles, a l'expresidenta de la comissió de Nomenaments i Retribucions Mercedes Gracia i l'exconsellera Alicia Velarde, que s'enfronten a tres anys i mig de presó.

Al marge dels casos en fase de judici oral, com el dels sobresous

de Caja Madrid, pendent de fixar data, contra Blesa -ara únicament com a responsable civil-i l'exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj, i l'exsecretari Enrique de la Torre en qualitat de partícep a títol lucratiu, l'activitat de recerca no s'atura als tribunals.

Sense sortir de l'Audiència Nacional, el jutge Ismael Moreno començarà a familiaritzar-se amb la querella de la Plataforma d'Afectats per la situació de la cadena de moda Blanco contra la mercantil saudita Alkohair, que el ???? va adquirir l'empresa; la societat Global Leiva; el fons de Dubai AC Modus i diversos directius per suposat alçament de béns, estafa i insolvència punible.

Aquests delictes han estat instruïts en el seu origen per un jutjat d'Alcorcón i el perjudici, estima la part querellant, supera els deu milions d'euros, és a dir, la quantitat que Blanco va presentar davant el concurs de creditors com a actius inexistents, segons consta en la sentència d'inhibició.

En àmbitl local, l'evasió fiscal monopolitza els jutjats madrilenys, que hauran de prosseguir amb les indagacions en causes com la l'expresident de Bankinter Jaime Botín després de la querella de la Fiscalia.

No obstant això, la gran causa serà de nou el cas Rato, la instrucció del qual el jutge va acordar prorrogar ?? mesos més donada l'«especial complexitat» de la investigació a l'exministre i el seu entorn per presumptes delictes fiscals, corrupció entre particulars, alçament de béns i blanqueig, entre altres.

Al de Rato s'uneixen altres noms d'exbanquers la gestió dels quals serà objecte d'indagacions en els propers mesos, com la dels antics responsables de Catalunya

Caixa Narcís Serra i Adolf Todó.

Aquesta llista la tanca l'expresident de Banesto Mario Conde, investigat per presumptes delictes fiscals, blanqueig i alçament debéns en el marc de l'operació Fènix, instruïda pel jutge Santiago Pedraz, que reprendrà aquest setembre un cas pendent de comissions rogatòries i de noves declaracions.