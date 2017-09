Els preus dels habitatges creixen un 9,3% el segon trimestre a Catalunya

Els preus dels habitatges a Catalunya van créixer un 9,3% durant el segon trimestre d'aquest any en relació al mateix període de l'any passat i ja n'encadena tretze de consecutius d'increments, segons l'índex de preus d'habitatge (IPV) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Això són cinc dècimes més que el primer trimestre d'aquest any, que va registrar un augment del 8,8%, i l'increment més destacat des de l'inici de la crisi, concretament del segon trimestre del 2007 (+10,3%). Per tipus d'habitatge, els preus dels pisos nous van pujar un 7,8%, mentre que els de segona mà van pujar fins al 9,5%, segons l'INE. D'altra banda, en relació amb el trimestre anterior, els preus dels pisos a Catalunya van créixer un 3,9% i els de segona mà un 2,9%.

El preu de l'habitatge a Espanya ha encadenat tretze trimestres a l'alça, després de la pujada del 5,6% interanual registrada entre abril i juny que ahir va comunicat l'Institut Nacional d'Estadística.

A més, entre aquest segon trimestre i el primer (gener-març) l'habitatge s'ha encarit un 2%.

El preu de les cases a Espanya ha augmentat un 4,3% entre gener i juny, mentre que en el segon trimestre s'ha produït una pujada de 3 desenes percentuals.

El director del gabinet d'estudis de pisos.com, Manuel Gandarias, va opinar que l'augment dels preus de l'habitatge proporcionat per l'INE «està en la línia d'altres estadístiques recents».

Gandarias va destacar a Madrid, Catalunya i Balears com les regions «que estan al capdavant» d'aquests creixements, i va afegir que són «les puntes de llança» de la recuperació del sector.

Ha recordat que, «és essencial», que el preu del sòl per a noves promocions no es dispari. D'ocórrer, va comentar que «és molt probable» que aquest sobrecost acabi traslladant-se als preus de venda.

Per tipus d'habitatge i des de principi d'any computat per l'INE –fins a juny–, els preus de les cases a estrenar són ja un 6,3% més elevats, mentre que els de les usades pugen un 4%. En el període de l'últim any, les cases noves són un 4,4% més cares, mentre que les de segona mà han elevat els seus preus un 5,8%.

Per a la responsable d'Estudis de fotocasa, Beatriz Toribio, el primer semestre al mercat immobiliari va registrar una intensitat que ella no veia «des de molt temps enrere», però va advertir que la tendència és cap a la normalització.



Diferents velocitats

Sobre les dades de l'INE, Toribio va dir que reflecteixen que aquestes pujades «no són generalitzades» i que els preus es mouen «a diferents velocitats». En aquest sentit, va subratllar que Madrid, Catalunya i les principals destinacions turístiques de la costa mediterrània són els que estan concentrant els majors increments en la comparativa interanual. En la resta, va comentar que «es mantenen estables o es registren caigudes suaus».

Toribio va recordar que, malgrat aquests increments, el preu de l'habitatge a Espanya està un 42% per sota dels màxims aconseguits en 2007, segons les dades de fotocasa. Entre les vuit comunitats autònomes que han registrat augments interanuals de preus en els habitatges en el segon trimestre destaquen els increments a Balears, un 1,9 punts percentuals; País Basc (1,2 punts) i Cantàbria (1,1 punts).

Sobresurten els descensos de preus en els habitatges de l'Aragó, Astúries i Castella i Lleó, amb baixades de 2,1, 1,7 i 1 punts percentuals, respectivament. En el segon trimestre i en comparació del trimestre anterior, han apujat els preus dels habitatges en la majoria de les regions, amb especial repercussió a Madrid, amb una alça del 3,4%; i Cantàbria, amb un 3,2% més.