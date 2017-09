Què és la gestió discrecional?

La gestió discrecional i individualitzada és una forma de gestió d'inversions en què les decisions de comprar i vendre són preses per un gestor de cartera o un assessor d'inversions per compte del client. El terme «discrecional» es refereix al fet que les decisions d'inversió es prenen a discreció de l'administrador de la cartera. Això vol dir que el client ha de tenir la màxima confiança en les capacitats del gestor d'inversions.

S'ofereix majoritàriament per a les persones que tenen una àmplia experiència en la indústria d'inversió i les credencials educatives avançades, molts gestors de posseeixen credencials com el Chartered Financial Analyst (CFA), European Financial Planning Asociation (EFPA), Chartered Institute for Securities & Investment La gestió discrecional generalment només s'ofereix a alts patrimonis dels clients que tenen un nivell significatiu d'actius invertibles, tot i que la disminució de costos i l'aparició dels «robo-advisors» està canviant la indústria, oferint gestió discrecional a patrimonis de tota mena.

La gestió discrecional aporta una sèrie de beneficis per als clients. Se'ls allibera de la càrrega de la presa de decisions d'inversió del dia a dia, el que sens dubte és més beneficiós per a la cartera del client, ja que en gestor estarà més en sintonia amb els vaivens del mercat. Així mateix, delegar el procés d'inversió a un gestor competent deixa el client lliure per centrar-se en altres coses que són importants per a ell o ella.

També s'alinea l'interès del gestor d'inversions amb la del client, ja que els gestors solen cobrar un percentatge dels actius sota administració com la seva comissió de gestió. Així, si la cartera creix sota l'administració del gestor d'inversions, el gestor obté una major remuneració. Això redueix la temptació d'exercir «rotacions» del compte per tal de generar més comissions, el que perjudica tant el client com el gestor.

El gestor pot assegurar-se que el client té accés a millors oportunitats d'inversió a través del gestor de la cartera. El client també pot rebre millors preus per a les operacions executades. Des del punt de vista del client, ha de tenir confiança en la competència, la integritat i l'honradesa del gestor de cartera.