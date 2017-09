Els concursos empresarials van caure un 38% a l'agost a Catalunya

Catalunya ha registrat el mes d'agost un total de 24 concursos i 127 dissolucions, segons l'Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per Informa. Aquestes xifres suposen que els concursos van caure un 38% respecte al mateix mes de l'any passat, una mica menys que la caiguda del 51% estatal. Les dissolucions, per la seva banda, van caure un 29%, mentre que en el conjunt de l'Estat van pujar un 10%.

El del Comerç va ser el sector amb més concursos el mes d'agost a la comunitat catalana, amb 9, i Construcció va liderar les dissolucions amb 34. Per demarcacions, Barcelona va sumar 13 concursos i 63 dissolucions, Girona 4 i 41, Lleida 3 i 13 i Tarragona 4 i 10, respectivament.

Des de principis d'any, el nombre de concursos ha augmentat un 5% a Catalunya, fins a 614, i les dissolucions s'han reduït un 6% per quedar en 1.530. La mitjana estatal ha crescut un 3% en el cas dels concursos i un 18% per a les dissolucions.

Catalunya va ser la comunitat més afectada pels concursos tant des de gener com a l'agost. En l'acumulat per darrere hi ha Madrid, amb 523, que puja un 18%, i València, amb 417, que baixa un 8%. Entre les tres representen el 52% de tots els concursos de l'estat. Madrid, Múrcia i Catalunya són les autonomies que més incrementen les seves dades en valor absolut davant del 2016, afegint 79, 34 i 27 processos respectivament.

A l'agost, la Comunitat Valenciana va ocupar el segon lloc, amb 20, i Madrid el tercer, amb 19. Només quatre autonomies van veure créixer el nombre de concursos el mes passat: País Basc, Galícia, Ceuta i Melilla. Els majors descensos van tenir lloc a la Comunitat de Madrid, que en va restar 34, Andalusia, que va retallar 17, i Catalunya, que va disminuir 15.

Madrid, Andalusia i València han liderat les dissolucions des de principis d'any amb 4.545, 4.024 i 2.009 processos. A l'agost, van repetir les mateixes, ja que van registrar 423, 291 i 138 processos cadascuna. Catalunya és l'autonomia que més baixa en l'acumulat, 92 menys, i Andalusia la que pateix la principal pujada, ja que afegeix 1.787 dissolucions respecte al passat any.

Durant el mes d'agost es van registrar115 concursos i 1.602 dissolucions a Espanya, una baixada del 51% respecte al mateix mes de l'any passat per als concursos, tot i que les dissolucions van créixer un 10%. Des que va començar d'any els concursos s'han incrementat un 3% davant dels primers vuit mesos de 2016 per quedar en 2.972. Les dissolucions han avançat un 18% fins a 19.156.

La major part de les societats concursades a l'agost van ser microempreses, el 87%. Les petites van suposar una mica més del 10%, mentre que les mitjanes no van arribar al 3% i les grans no van comptabilitzar cap procés el mes passat.

Segons Nathalie Gianese, directora d'Estudis d'Informa: «L'agost és habitualment un mes amb menys activitat concursal, però cal assenyalar que la xifra d'aquest any, 115 concursos, és la més baixa des del març del 2008, un 51% menys».