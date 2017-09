El nou reglament farà més fàcil que les empreses denunciïn robatoris de dades

A partir del mes de maig «serà molt més fàcil denunciar una empresa que ha robat les teves dades» o que les utilitza sense el propi consentiment, gràcies al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea (UE), segons l'expert en Protecció de Dades José Rodríguez. La nova norma, que començarà a aplicar-se el 25 de maig de 2018 i que preveu milionàries multes per a les empreses que la incompleixin, regula qualsevol dada personal, independentment de la seva procedència, i això no vol dir només noms i cognoms, sinó qualsevol dada associada a les persones.

«Fins i tot el color del teu cotxe és una dada personal», va explicar Rodríguez, responsable de protecció de dades en àmbit global a Cornerstone, una companyia americana de Recursos Humans a la qual contracten firmes com BBVA, Santander, Nestle, Eroski, Danone, BNP Paribas o Mapfre per fer seleccions de personal. «Fins i tot, encara que jo tingui una sèrie de dades anònimes i no sàpiga qui és la persona, si en un altre lloc hi ha una base de dades que em permet creuar-les, aquestes dades no són anònimes i estan protegides pel Reglament», va afegir. La protecció s'estén també a la informació obtinguda a través de peces tecnològiques com rellotges intel·ligents.