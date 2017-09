L'aeroport s'enlaira fins prop del milió i mig de passatgers

L'aeroport de Girona ha guanyat un 15,4% de passatgers durant l'agost i en l'acumulat de l'any ja gairebé frega el milió i mig d'usuaris. Segons recull l'estadística que periòdicament publica Aena, al llarg d'aquest darrer mes hi ha hagut 297.665 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar per enlairar-se o aterrar amb alguna de les companyies que hi operen.

L'aerolínia de baix cost irlandesa Ryanair continua acaparant el trànsit (de fet, ha transportat gairebé set de cada deu passatgers). Entre els destins més sol·licitats, hi ha les rutes que connecten amb el Regne Unit –aquí també hi vola Jet2- o bé amb Holanda i Alemanya. Pel què fa al número d'operacions, durant l'agost es van fer 2.406 aterratges i enlairaments des de l'aeroport de Girona (una xifra pràcticament calcada a la del mateix mes del 2016). En total, durant l'últim mes hi ha hagut 297.665 persones que han fet servir l'aeroport per volar –o tornar- de destins europeus.



Segons recull l'estadística d'Aena, això fa que en l'acumulat d'aquest 2017 les instal·lacions ja gairebé freguin el milió i mig d'usuaris. En concret, entre gener i fins a finals d'agost, l'aeròdrom gironí ja en suma 1.407.413 (cosa que suposa un 15,9% més que el mateix període del 2016). Caldrà esperar l'evolució d'aquest setembre i octubre, i sobretot mirar com es presenta la temporada d'hivern, per veure si la terminal de Vilobí d'Onyar pot tancar l'any superant la barrera dels dos milions de passatgers.

L'increment d'usuaris d'aquest agost, per altra banda, no ha anat en consonància amb el d'operacions. De fet, s'han fet pràcticament les mateixes que l'any passat. En concret, 2.406 aterratges i enlairaments (un 0,2% menys).

Això, però, allò que demostra és que els avions han anat més plens i que els vols a les diferents rutes han tingut més ocupació. Pel què fa a l'acumulat de l'any, des de la terminal de Vilobí d'Onyar aquest 2017 ja s'han fet 14.275 moviments d'aeronaus (un 3,8% més que al 2016).



Ryanair continua predominant

La majoria dels passatgers que aquest agost han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, com ja és habitual, han volat amb avions de Ryanair. En concret, l'aerolínia de baix cost irlandesa ha transportat el 66% dels usuaris de l'aeroport de Girona (197.791).

A Ryanair la segueix, tot i que ja a molta més distància, l'operador Transavia (29.373 passatgers). Transavia, que connecta Vilobí amb Amsterdam i Rotterdam, ha superat aquest agost a Jet2, que enllaça amb el Regne Unit (i que ha sumat 28.565 passatgers). De l'estadística també cal destacar TUI Group (17.277) o Pobeda Airlines, que enllaça Girona amb Moscou (una ruta que a l'agost ha transportat 5.085 passatgers).

Pel què fa a destins, durant aquest agost, els més sol·licitats han estat les rutes que enllacen amb el Regne Unit, Holanda i Alemanya.

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. Les d'aquest agost han estat gairebé testimonials (de fet, només s'ha arribat als 840 quilos). En tot aquest 2017, des de Vilobí d'Onyar s'han transportat 77,33 tones.