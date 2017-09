L´IPC a Catalunya puja tres dècimes a l´agost fins al 2%

Els preus han pujat tres dècimes a l'agost a Catalunya en relació al mes anterior i han situat la taxa anual de l'IPC en un 2,0%, una dècima per sobre de la registrada el juliol, segons ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE). En termes interanuals, han destacat a Catalunya els increments en els preus del transport (3,9%), especialment per l'encariment dels carburants, i també dels hotels i restaurants (3,0%) i de l'habitatge (2,5%). Totes les partides del cistell han experimentat augments anuals de preus a l'agost, sent els més modestos els increments en paratge de la llar (0,1%), les comunicacions (0,6%), els aliments i begudes no alcohòliques (0,8%) i el vestit i calçat (0,9%).