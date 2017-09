L'IPC a Girona puja tres dècimes a l'agost fins al 2,1%

Els preus han pujat tres dècimes a l'agost a la demarcació de Girona en relació al mes anterior i han situat la taxa anual de l'IPC en un 2,1%, segons ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE). Al conjunt de Catalunya, s'ha registrat una variació similar, amb un increment de la inflació del 2% anual i del 0,3% mensual. En termes interanuals, han destacat a Catalunya els increments en els preus del transport (3,9%), especialment per l'encariment dels carburants, i també dels hotels i restaurants (3,0%) i de l'habitatge (2,5%). Totes les partides del cistell han experimentat augments anuals de preus a l'agost, sent els més modestos els increments en paratge de la llar (0,1%), les comunicacions (0,6%), els aliments i begudes no alcohòliques (0,8%) i el vestit i calçat (0,9%).

A nivell mensual, els preus han incrementat en tres dècimes a Catalunya entre juliol i agost. En aquest augment de la inflació, hi destaquen les pujades dels preus de l'oci i la cultura (1,2%), el transport (1,1%) i els hotels, cafès i restaurants (0,7%). Per contra, les principals baixades de preus s'han donat en els apartats de vestit i calçat (-1,3%), medecina (-0,2%), paratge de la llar (-0,1%) i aliments i begudes no alcohòliques (-0,1%).



La inflació se situa en l'1,6% anual al conjunt de l'Estat

Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC al mes d'agost és de l'1,6%, una dècima superior a la registrada el mes anterior. Els grups amb major influència positiva en l'augment de la taxa anual són el transport, que eleva la seva variació anual gairebé un punt fins al 3,3% per la pujada dels preus dels carburants, i l'habitatge, que incrementa una dècima la seva taxa, fins al 3,3%, a causa que els preus del gas i el gasoil per a calefacció. Destaca també en aquest grup, encara que en sentit contrari, el manteniment dels preus de l'electricitat, que van augmentar el 2016.

Per la seva banda, els grups amb més influència negativa en la inflació són l'apartat d'altres béns i serveis (0,6%), com a conseqüència del comportament dels preus de les assegurances, les comunicacions (0,7%), a causa de l'estabilitat dels preus dels serveis de telefonia, i els aliments i begudes no alcohòliques (0,0%), per per la baixada dels preus de les fruites.

A l'agost, la taxa de variació mensual de l'IPC a Espanya és del 0,2%. Els grups amb major repercussió positiva en l'índex general són el transport (0,8%), a causa de l'increment dels preus dels carburants, i l'oci i la cultura (1,1%), per la pujada dels preus dels paquets turístics, habitual en la temporada de vacances. També han influït positivament els hotels, cafès i restaurants (0,4%) i l'habitatge (0,1%).

Per contra, els grups amb repercussió negativa que més influeixen són el vestit i calçat (-1,2%), pel comportament dels preus en l'últim mes de rebaixes, i els aliments i begudes no alcohòliques (-0,1%), com a conseqüència de la baixada dels preus de les fruites.

La taxa de variació anual de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) al conjunt de l'Estat disminueix dues dècimes, fins al 1,2%, de manera que se situa quatre dècimes per sota de l'IPC general. La variació mensual de la inflació subjacent és del 0,2%. Per la seva banda, la taxa de variació anual de l'IPC Harmonitzat se situa en el 2,0%, tres dècimes per sobre de la registrada el mes anterior. La variació mensual de l'IPCH és del 0,2%.