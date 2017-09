L'iPhone de la dècada s'anomena X

El mític tema dels Beatles All you need is Love va donar peu al començament d'una de les més importants presentacions a la història d'Apple, que es juga molt amb aquesta nova fornada de productes: seguir sent el referent tecnològic davant la cada vegada més gran empenta de marques com Samsung i especialment davant l'avanç de les marques xineses.

El teatre Steve Jobs, inaugurat oficialment amb aquesta presentació, va servir per mostrar al món el telèfon intel·ligent més ambiciós mai creat per Apple, l'iPhone X. Una dècada d'innovació i d'avenços tecnològics han estat necessaris per arribar a la culminació en forma de telèfon. L'esperat iPhone X no va defraudar en absolut i va mostrar el principi de tota una nova era en la telefonia mòbil en la qual les vores pràcticament han desaparegut del tot i la pantalla ocupa la pràctica totalitat de la superfície frontal del telèfon.

Precisament la pantalla de l'iPhone X és una de les seves innovacions. Fabricada amb tecnologia OLED, ha estat millorada per suplir les mancances que té aquesta tecnologia: una menor brillantor i una menor precisió en les gammes de color. Apple ha utilitzat la seva tecnologia Retina per superar aquestes mancances i ha aconseguit el que ha anomenat Pantalla Super Retina. A més, reprodueix les noves tecnologies de vídeo com HDR10 i Dolby Vision.

El sistema de desbloqueig s'ha canviat per complet en aquest nou iPhone X. Sota el nom de Face ID, Apple ha creat una nova tecnologia de reconeixement facial que no només permet desbloquejar el telèfon de forma senzilla, sinó també de forma segura. Face ID reconeix la cara de l'usuari fins i tot si hi ha canvis com ulleres, gorres, barba, bigotis, etc. Funciona de dia i de nit i la seva tecnologia 3D i els diferents sensors que inclou fan que el sistema distingeixi entre cares i fotos, i fins i tot entre màscares professionals de làtex, ja que estableix fins a 30.000 punts d'escaneig a la cara. Tot el processament del reconeixement d'imatge es produeix al telèfon, fet pel qual no s'envia cap tipus de dades fora del telèfon, preservant així la privacitat de l'usuari. Face ID serveix també per pagar amb Apple Pay i serà compatible amb apps de tercers com 1Password. Una altra de les novetats més destacables d'aquest nou iPhone X és la seva càrrega sense fil, quelcom molt demandat pels usuaris i amb cada vegada més adeptes.

L'iPhone X tindrà un preu de 1.159 euros en la seva versió de 64 Gb. I 1.329 euros la de 256 Gb, estant disponible el 3 de novembre a Espanya.

Com ja s'esperava no hi haurà edició 7S de l'iPhone ja que el nou 8 és en realitat un telèfon totalment diferent al 7. Els iPhone 8 incorporen el nou xip anomenat A11 Bionic, igual al de l'iPhone X. Amb una gràfica un 30% més ràpida i la meitat de consum energètic, els nous iPhone també presumeixen de càmeres, ja que inclouen nous sensors de de 12 MP i una nova opció «Retrat» realment única que analitza la cara i permet crear retrats increïbles. A la part de vídeo pot gravar en resolució 4K a 60 fps i en FullHD a 240fps.