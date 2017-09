Espanya registra el segon major augment de l´ocupació a la UE

Espanya va registrar el segon major increment de l'ocupació en tota la Unió Europea (UE) entre abril i juny pel que fa al primer trimestre de 2017, en anotar una pujada del 0,9 %, segons les dades publicades per l'oficina d'estadística comunitària, Eurostat. En termes interanuals, l'indicador a Espanya va créixer un 2,8 % durant el segon trimestre d'aquest any enfront del mateix període de 2016. Tant en els Vint-i-vuit com en l'eurozona, l'ocupació va experimentar un alça del 0,4 % des d'abril fins a juny, en comparació dels tres mesos anteriors de 2017,