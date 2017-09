Les àrees urbanes de Girona esgotaran l'estoc d'habitatges en un any i mig

L'esclat de la crisi va deixar una nombrosa borsa d'habitatges nous sense vendre que a Girona van arribar a superar els 15.000 immobles al punt àlgid. A aquest estoc es va sumar una important oferta de pisos de segona mà resultat d'herències o que van passar a les mans dels bancs i es van posar a la venda. Amb la recuperació de l'activitat immobiliària s'està començant a absorbir aquest estoc, però la reducció està sent desigual a Catalunya. Mentre a Tarragona faran falta fins a deu anys per desfer-se dels pisos en venda, a les àrees urbanes de Girona l'oferta d'habitatge nou s'esgotarà en menys d'un any i mig. Lleida i Barcelona també tenen ritmes més lents que la demarcació de Girona.

Les comarques gironines es beneficien de tres factors que estan dinamitzant l'estoc d'habitatges. D'una banda la venda en zones turístiques, no tenir un nombre excessiu d'habitatges en zones de baixa demanda i tenir zones urbanes i metropolitanes que estan absorbint les necessitats d'habitatge de les viles principals.

Segons l'Anuari Estadístic del Mercat Immobiliari que acaba de publicar la consultora RR d'Acuña y Asociados, a Espanya el 40 per cent de la borsa d'habitatge pendent de vendre es troba «en àrees sense o amb baixa demanda», un 17 per cent en zones turístiques i el 43 per cent en àrees metropolitanes. I serà en aquestes zones urbanes i en aquelles d'influència turística elevada on abans s'absorbirà l'estoc, segons conclou aquest estudi. La reducció d'aquesta oferta és fonamental per reactivar el sector de la construcció, perquè mentre hi hagi un important nombre de pisos en venda al mercat, els promotors no s'animaran a incrementar l'edificació.

I dos factors influeixen en el diferent ritme d'absorció de l'estoc. D'una banda, en algunes àrees el boom del totxo ha estat més intens i ha deixat un major nombre de pisos pendents de venda i, d'altra banda, la demanda d'habitatges també està sent desigual segons la zona.

El passat mes de juny , el president de les API de Girona, Ramon Corominas, va precisar que –literalment– el mercat «engoleix» aquests habitatges de segona mà, perquè ara per ara se n'estan venent més que no pas entren al mercat. I, per exemplificar-ho, Ramon Corominas hi posava xifres. L'any passat, a les comarques gironines les compravendes de segona mà van pujar un ???. Un percentatge que, si es miren els darrers tres anys, s'enfila fins al ???.

Una de les dades que demostra el dinamisme de les comarques gironines és que l'informe d'Acuña y Asociados que situa les comarques gironines com la cinquena província amb més habitatges acabats, amb prop d'un miler, superant Astúries o Cadis i fregant el nivell de províncies com València o Màlaga.

També en habitatges iniciats se situa molt per davant de Tarragona i Lleida i al nivell de zones turístiques com Cadis o Las Palmas. Pel que fa a la venda d'estocs, se situa entre les deu províncies que s'han convertit en les que estiren amb força i lluny de les 25 demarcacions que van a remolc.