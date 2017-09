La plataforma de lloguer de vaixells Boatjump tanca una ronda de finançament de 500.000 €

La plataforma de lloguer de vaixells Boatjump ha tancat una ronda d'inversió de 500.000 euros en què ha participat, entre altres, Angels, la societat d'inversió de l'empresari i president de Mercadona, Juan Roig. Amb aquesta inversió, Boatjump pretén desenvolupar una nova tecnologia que automatitzi els processos interns i ajudi l'usuari de forma eficaç durant el seu procés de recerca i reserva. Així mateix, permetrà consolidar l'equip per seguir avançant paral·lelament a les diferents àrees de l'empresa (operacions, IT, màrqueting i vendes).

L'empresa s'enfocarà també en la captació de nou producte, així com en la consolidació de la marca a Espanya i als principals mercats internacionals en què ja opera, així com en continuar la seva expansió geogràfica cap a nous mercats. Sota la idea que llogar un vaixell és tan senzill com un cotxe, un vol o una habitació d'un hotel, la startup ha multiplicat per 3 les seves vendes aquest 2017. El 30% de les mateixes prové d'altres països, i s'espera que aglutini més del 50% durant el proper any.