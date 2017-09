El preu mitjà del sòl urbà puja un 11,3% al segon trimestre a Catalunya, fins als 201,9 ?

El preu mitjà del sòl urbà a ha pujat un 11,3% al segon trimestre a Catalunya respecte al mateix període de l'any passat i se situa als 201,9 euros per metre quadrat de mitjana, segons dades d'aquest divendres del Ministeri de Foment. D'aquesta manera, el preu s'acosta als nivells del segon trimestre del 2013, quan el preu mitjà era de 218,9 euros per metre quadrat. La variació trimestral del preu del sòl urbà a Catalunya també ha augmentat un 5,9%. Barcelona és la segona província on es registren els preus més cars dins els municipis de més de 50.000 habitants amb 491,5 euros per metre quadrat després de Granada (510,0 euros/m2). En el conjunt de l'Estat, el preu mitjà del metre quadrat es va incrementar al segon trimestre un 1,8 % i es va situar als 166,4 euros. Enfront el trimestre anterior, el preu mitjà del metre quadrat va experimentar una caiguda del 0,7%.

Als municipis de més de 50.000 habitants, el preu mitjà del metre quadrat ha ascendit un 11,7% en relació amb el segon trimestre del 2016 després de situar-se als 326,3 euros per metre quadrat. Els preus mitjans més elevats, dins dels municipis de més de 50.000 habitants, es van registrar a les províncies de Granada (510,0 euros/m2), Barcelona (491,5 euros/m2) i les Illes Balears (321,5 euros/m2). D'altra banda, els preus mitjans més baixos es van donar a les províncies d'Albacete (60,1 euros/m2), Ourense (117,6 euros/m2) i Tarragona (130,6 euros/m2).



Més transaccions de solars

El nombre de transaccions realitzades al segon trimestre va ser de 5.998, un 36,3% més que al primer trimestre, que van ascendir a 4.401 i un 35,2% més que al segon trimestre de 2016, quan es van transmetre 4.435 solars.

Segons la grandària del municipi, als més petits de 1.000 habitants es van realitzar 464 transaccions, un 44,5% més que al mateix trimestre de l'any anterior; als municipis entre 1.000 i 5.000 habitants es van vendre 1.160 solars, que suposa un augment del 37,8% en taxa interanual; als municipis entre 5.000 i 10.000 habitants, el nombre de transaccions va ser de 936, un 31,6% més que al mateix trimestre de l'any passat, i en aquells municipis d'entre 10.000 i 50.000 habitants, les transaccions van ascendir a 2.199, un augment del 39,2% interanual.

Finalment, als municipis de més de 50.000 habitants, el nombre de solars venuts va ser de 1.239, un 26,3% més que el segon trimestre del 2016.

La superfície transmesa al segon trimestre de 2017 va ascendir a 7,2 milions de metres quadrats per un valor de 1.073,8 milions d'euros. Respecte al segon trimestre del 2016, les variacions interanuals representen un 28,6% més de superfície transmesa i un 43,0% menys del valor.