Els sindicats de funcionaris anuncien mobilitzacions si no hi ha acord salarial

El Ministeri d'Hisenda donarà a conèixer la setmana vinent la seva proposta de pujada salarial per als empleats públics, que els sindicats preveuen insuficient, per la qual cosa han anunciat mobilitzacions en cas que no hi hagi acord.

En declaracions als mitjans després d'una reunió mantinguda dijous entre la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, els sindicats van indicar que Hisenda no va revelar la seva proposta de pujada salarial per al any vinent, que previsiblement es coneixerà en una nova reunió convocada per dimarts vinent.

Aquest serà l'última trobada abans de la taula de funció pública, prevista també per a la setmana que ve, i abans de la presentació dels Pressupostos de 2018 el pròxim 22 de setembre.

Hisenda ja va plantejar la passada setmana la seva intenció de tancar un acord a tres anys (2018, 2019 i 2020) amb pujades salarials vinculades a l'evolució de l'economia.Per als pròxims anys, les previsions del Govern situen el creixement de l'economia en el 2,6% per 2018, en el 2,5% per 2019 i en el 2,4% per 2020.

Quant a la inflació, l'últim quadre macroeconòmic assenyala un *deflactor del consum privat, un indicador aproximat a la inflació encara que no exactament igual, de l'1,6% per 2018, de l'1,7% per 2019 i de l'1,8%.

Es tractaria d'una fórmula mixta, amb una part de pujada fixa i una altra variable lligada, d'alguna forma que encara no s'ha detallat, al PIB, encara que no a la inflació com reclamen els sindicats.

Malgrat la falta de dades, el coordinador de l'Àrea Pública de CCOO, Antonio Cabrera, va apuntar que les xifres que maneja Hisenda sobre cost de pujada salarial i marge pressupostari «no arriba ni a dos per cent» anual de pujada en els tres anys previstos per a la vigència de l'acord.

«Amb això és impossible garantir la recuperació del poder adquisitiu» perdut en els últims anys, va afegir, i «ens distancia molt de la proposta que hem presentat«.

Per això, en cas que la proposta no permeti recuperar poder adquisitiu van anunciar mobilitzacions, sense descartar la vaga, encara que van considerar que és prematur abordar aquest tema.

El secretari d'organització de la Federació d'Empleats dels Serveis Públics d'UGT, Frederic Monell, va defensar que els sindicats estan disposats a utilitzar «totes les eines«, entre les quals es troba la mobilització, encara que va subratllar que pretén «esgotar la via de la negociació«.

«En els últims anys hem perdut un 20% de poder adquisitiu«, va lamentar el president nacional de la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF), Miguel Borra, per la qual cosa reclama una pujada salarial significativa i altres qüestions, com «que cada administració pugui negociar la seva jornada laboral» i que la taxa de reposició respongui a les necessitats.