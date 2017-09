El Tercer Sector espera que permeti reduir la pobresa

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 3.000 entitats socials, confia en el fet que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) permeti reduir els índexs de pobresa a Catalunya en un futur pròxim. Per a les entitats socials catalanes que atenen milers de persones en risc d'exclusió, la implementació de la RGC és una «excel·lent notícia» que permetrà millorar les condicions de vida de moltes de les persones ateses i que es troben en una situació de vulnerabilitat. La Taula del Tercer Sector va assegurar que «Catalunya compta amb un nou instrument vàlid per lluitar amb suficiència contra la pobresa, l'exclusió social i per reduir els efectes de la precarietat laboral».