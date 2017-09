Lacaba reclama un jutge suplementari i un funcionari al jutjat de les clàusules sòl

La sala de govern del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya ha demanat reforçar el jutjat especialitzat en abusos bancaris de Girona davant el devessall de casos que està rebent. El jutjat de Primera Instància número 3 de Girona, que té un àmbit provincial, en té sobre la taula 473, el que significa que rep una mitjana de cinc demandes al dia des que es va posar en funcionament el passat 1 de juny. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, adverteix que a més d'un jutge de suport es necessita almenys un funcionari perquè el servei que presta als ciutadans pugui fer-se amb normalitat i les sentències es puguin notificar.

Els quatre jutjats de Catalunya, un per província, han rebut 5.850 demandes des de l'1 de juny fins dijous passat, segons les dades que va facilitar el mateix Lacaba. El de Barcelona n'ha registrat 4.650; el de Girona, 473; el de Tarragona, 572 i el de Lleida, 155. Les xifres confirmen les previsions dels jutges, que esperaven un devessall d'assumptes.

El Consell General del Poder Judicial es va comprometre a nomenar més jutges quan el jutjat excedís de nou-centes demandes, encara que fonts judicials van explicar que fins a la celebració dels primers judicis realment no fan falta. El jutjat de Girona començarà aquesta setmana les audiències prèvies.

Per aquest motiu, el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha demanat suport a la tasca que fins ara porta a terme el jutge David Torres Pindado. La fórmula que ha proposat la sala de govern del TSJ ofereix «una plaça en comissió de serveis sense revelació de funcions perquè algun magistrat de tot Catalunya pugui venir a Girona a celebrar judicis un dia a la setmana».

Fernando Lacaba considera que el nombre de demandes diàries obliga a celebrar un alt nombre de judicis, el que significarà també un important nombre de sentències.

Per aquest motiu, a més d'oferir una plaça de jutge en comissió de serveis, també s'ha sol·licitat al Departament de Justícia que disposi d'un funcionari de reforç per poder agilitar la tasca administrativa. Lacaba tem que en cas que es puguin accelerar els procediments judicial, després no es pugui donar la mateixa celeritat en donar forma a les sentències i en comunicar-les. «Si no resolem la feina dels funcionaris, hi haurà la mateixa sobrecàrrega», diu.



El procediment a seguir

El Consell General del Poder Judicial va apuntar que molts dels jutjats especialitzats van començar al juliol a celebrar vistes prèvies, en les quals es fixa l'objecte del litigi, les parts proposen prova i el jutge admet les que considera procedents per resoldre el plet plantejat. Si les parts proposen únicament prova documental, l'assumpte queda vist per a sentència en aquest moment, i només en cas contrari és necessari que se celebri el judici.

El Consell General del Poder Judicial va indicar que en les pròximes setmanes mantindrà noves reunions de coordinació amb les administracions per avaluar la marxa del pla i les possibles necessitats i va assenyalar que es manté en contacte amb els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia i els jutges degans.