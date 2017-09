Pequín prohibeix algunes obres durant l´hivern per frenar la contaminació

Les autoritats de Pequín han prohibit determinats tipus d'obres de construcció durant l'hivern per tal de frenar la forta contaminació que pateix la ciutat en aquesta època de l'any. La decisió afecta les obres de carreteres i projectes d'aigua, així com les demolicions d'edificis en els sis districtes de l'àrea urbana de la ciutat. Per certs treballs ja en marxa que no puguin suspendre s'estudiaran permisos especials.

La prohibició estarà en vigor entre el 15 de novembre i el 15 de març pròxims, que és el període durant el qual funcionen les calefaccions. Al nord de la Xina bona part de la calefacció es genera a partir de grans centrals de generació d'aigua calenta alimentades per carbó. El carbó encara suposa més del 60% del consum d'energia a la Xina, però al nord del país aquesta xifra ronda el 80%. El passat cap de setmana el Govern va informar que a Pequín-Hebein-Tianjin només faran servir gas o electricitat per generar calefacció.