Aquests són els vols cancel·lats per Ryanair

Ryanair ha tornat a suscitar una nova polèmica en cancel·lar diversos vols ja programats per culpa per l'organització interna de l'empresa. Segons han comunicat des de la companyia, un desordre a l'hora d'atorgar les vacances ha provocat que s'hagin de suspendre els vols. Sigui com sigui, ja s'han anunciat quines seran les línies aèries afectades. Tot i que d'altres informacions apunten a que la veritable causa seria el fitxatge de pilots de la companyia per part de 'Norweigan Airlines'.

En un comunicat, l'aerolínia ha precisat els vols que s'anul·laran entre el 21 de setembre i el 31 d'octubre, el que es podrà veure també a la seva pàgina web. D'acord amb la nota, els aeroports des dels quals es suspendrà una o com a màxim dos "línies de vol" són Barcelona (1 línia de 12), Brussel·les Charleroi, Dublín, Lisboa, Londres Stansted, Madrid (1 de 13 línies), Milà Bèrgam (Itàlia), Porto (Portugal) i Roma Fiumicino.

Aquest dimarts 19 de setembre, tres avions de Madrid es quedaran a terra i no viatjaran a Londres, Brussel·les i Santiago de Compostel·la). Cinc més no volaran des de Barcelona a París, Torí, Mahon i dues a Fes. De la mateixa manera, l'avió que s'esperava des de Santiago no aterrarà a Madrid, un altre de Maó a Barcelona i un altre de Bolonya a Sevilla. Aquí està el llistat complet dels 55 viatges suspesos.

El dimecres 20 de setembre, quatre vols des de Barcelona es suspendran, altres tres a Madrid i un altre a Eivissa. Aquí es pot consultar el llistat complet dels 53 vols afectats.

Del Dijous 21 de setembre al diumenge 24 de setembre hi ha rutes afectades entre Barcelona, ??Roma i Berlín, i entre Madrid, Marsella i Tolosa (llistat complet).

Els dijous 27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d'octubre, de nou hi ha rutes entre Barcelona i Londres en els dos sentits, però també entre Madrid i Londres i Madrid i Berlín, així com alguns vols de Santiago de Compostel·la

Els divendres entre el 29 de setembre i el 27 d'octubre hi ha rutes afectades d'Espanya a Londres i Roma, Espanya-Dublín i Espanya-Milà.

Els dissabtes entre el 30 de setembre i el 28 d'octubre les rutes afectades són entre Madrid i Barcelona a Londres i entre Barcelona, ??Roma i Porto.

Del dilluns 25 de setembre al dissabte 28 d'octubre hi ha cancel·lacions en rutes entre Barcelona, ??Londres, Roma i Porto, i entre Madrid i Londres (llistat complet).