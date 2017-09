La fiscalia demana 30 anys de presó per a 4 exdirectius de la immobiliària Cipsa per estafa i delictes fiscals

La Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona demana 30 anys de presó per a quatre exdirectius de la immobiliària Cipsa per estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, insolvència punible i tres delictes fiscals. Juntament amb una vintena més d'acusats haurien elaborat factures falses per apropiar-se d'uns 7 milions d'euros de cinc empreses filials mitjançant 11 operacions de compravenda immobiliàries entre el 2005 i el 2008, quan es va declarar la matriu en concurs de creditors. A més, haurien defraudat prop de dos milions d'euros en impostos.

Entre els anys 2005 i 2008 els principals acusats, que dirigien Cipsa i diverses filials, van aprofitar 11 operacions de compra-venda d'immobles per emetre, en nom de la matriu, factures cap a les filials, que apareixien com a compradores.

A les factures, Cipsa refacturava despeses inexistents corresponents a serveis inexistents prestats suposadament per empreses dels acusats, o els facturava directament serveis que Cipsa no havia prestat. Els acusats també extreien fons directament de les filials mitjançant la facturació de serveis a aquestes filials per part d'empreses que ells dominaven. En aquestes compravendes, les entitats bancàries sòcies de les filials aportaven el capital, mentre Cipsa s'encarregava de la localització dels terrenys i promocions immobiliàries.



Operacions a Girona

En total es van apropiar d'uns 7 milions d'euros de cinc empreses en 11 operacions a Vilafranca del Penedès, Castelldefels, Molins de Rei, Terrassa, Mataró, Girona, Sabadell, Vic i Barcelona

Com que Cipsa cobrava les factures inflades, els seus beneficis i l'IVA cobrat també creixien de forma artificial. Per tal d'eludir el pagament d'impostos, les empresres dels acusats van emetre factures falses a Cipsa per no pagar tant d'IVA ni Impost de Societats. En total van defraudar prop d'1,9 milions de l'Impost de Societats dels anys 2005 i 2006 i l'IVA del 2008.

A més, el 24 de novembre del 2008 Cipsa va presentar concurs de creditors voluntari, però prèviament els principals acusats van transmetre diversos actius de l'empresa a societats controlades per ells, que després van revendre a tercers de bona fe.

Els principals acusats són Carlos F.G., director general, Clemente A.T., subdirector, Miquel G.M., apoderat, i Ventura G.A., administrador. Però hi ha una vintena més de processats, com a administradors de les empreses que van col·laborar en l'estafa. Algun dels inicialment investigats ja ha mort. La fiscalia els acusa d'estafa greu, apropiació indeguda greu, falsedat documental, insolvència punible i tres delictes fiscals.

Als principals acusats els demana 30 anys de presó i prop de 8 milions en multes a cadascun, a més de 8,8 milions d'euros més a pagar entre tots quatre en concepte de responsabilitat civil. A la resta, els demana penes i multes inferiors.