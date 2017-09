La Fundación Adecco oferta 3 llocs de treball per persones amb discapacitat a Girona

Un any més, setembre s'estrena amb dades negatives per a l'ocupació, com a resultat de la fi de la temporada estival i l'aturada en activitats com l'educació, la indústria o la construcció en el mes anterior.

Emmarcat en la campanya #VuelveATrabajar, per fer recuperar la motivació a les persones que han perdut el seu contracte d'estiu, la Fundació Adecco ofereix 30 ocupacions dirigides a les persones amb discapacitat que busquen ocupació a Catalunya, de la mà de grans empreses col·laboradores. Es demanden perfils molt diversos: administratiu, personal de neteja, dependent, cambrer, etc.

Sigui com sigui i tal com afirma el director general de la Fundació Adecco, Francisco *Mesonero: «amb la finalitat de l'estiu i l'extinció dels contractes signats exprofeso per atendre la demanda turística, molts professionals es queden despenjats del mercat laboral, sent alguns d'ells especialment vulnerables a l'atur de llarga durada i a l'exclusió social, com poden ser les persones amb discapacitat: no només han de fer front a una competència cada vegada més feroç, sinó també lluitar per derrocar estereotips i falses creences relacionades amb la seva productivitat i la seva vàlua professional».

En el cas de Girona són tres les ofertes per persones amb discapacitat: preparador/a material de picking, depenent/a de botiga de joguines i personal d'operacions en una botiga. Els interessats han de registrar la seva candidatura en http://www.fundacionadecco.org i inscriure's en les ofertes que siguin del seu interès. Poden filtrar per paraula clau, àrea geogràfica o distància.