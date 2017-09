La llei de contractes públics es lliga als convenis d´empresa

La llei de contractes del sector públic establirà com a prioritaris els convenis d'empresa enfront dels sectorials, sempre que es faci referència en la norma als pactes en conveni col·lectiu, segons ha aprovat avui la Comissió d'Hisenda de la Cambra alta. La nova llei de contractació del sector públic ha iniciat la seva tramitació en el Senat després d'haver estat aprovada per majoria al Congrés i haver incorporat allí 975 esmenes de les 1.081 que havia registrat. La llei, que trasllada a l'ordenament jurídic una directiva europea, va ser votada a favor per tots els grups parlamentaris del Congrés a excepció de les abstencions del PSOE i d'Units Podem.

Els canvis en el Senat fan que el projecte de Llei torni a passar pel Congrés per ser definitivament aprovat, per la qual cosa les noves esmenes hauran de ser negociades novament. Les esmenes del grup popular que han modificat la llei són perquè els convenis d'empresa pactats estiguin per sobre dels convenis sectorials.

El senador del PP Guillermo Martínez Arcas ha assenyalat que aquests canvis nomes persegueixen donar seguretat jurídica als contractistes i atenir-se a la legalitat vigent.