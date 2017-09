Mercadona recupera el lideratge en el comerç i guanya un 1,2% de quota de mercat

El gran consum ha registrat una evolució positiva el 2017 amb la distribució moderna com a motor de la recuperació d'aquest sector, segons la consultora Kantar Worldpanel.La consultora ha explicat que el mercat ha crescut un 0,8% en valor i un 0,9% en volum durant els primers vuit mesos de l'any. El creixement s'ha generalitzat, com indica l'estudi, en les principals seccions del sector, és a dir, l'alimentació envasada, el producte fresc i la drogueria.Per al director del sector minorista per a Espanya, Florencio García, aquest creixement ha estat «especialment destacat» en la secció de frescos, ja que és la que havia estat arrossegant la caiguda del mercat els últims anys.

Dins d'aquest entorn de creixement per a la distribució, les botigues d'assortiment curt i el comerç electrònic destaquen com els canals «més dinàmics» del mercat.Per a García, aquest auge no correspon només a l'estructura comercial espanyola, sinó que es tracta d'una tendència mundial. L'informe destaca que Mercadona, Lidl i Carrefour, que assenyala com els grups més destacats del mercat espanyol, són els «protagonistes» de l'any. Sobretot Mercadona, que ha recuperat el lideratge en creixement després de dos anys d'estabilitat on només creixia en la secció de frescos, segons la consultora.

L'informe emfatitza la renovació dels establiments de Mercadona, la introducció de propostes saludables i l'aposta per les marques exclusives com els elements que permeten millorar la seva imatge i registrar el major creixement des del 2012, per això ha guanyat 1,2 punts de quota i concentra el 24,1% del mercat.