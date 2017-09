Nova taula per enfortir el sector de l'allotjament turístic

Les principals organitzacions empresarials dedicades a l'allotjament turístic de les comarques gironines s'han unit per dur a terme accions conjuntes i enfortir el sector. Ho faran a través de la 'Taula empresarial de turisme gironina', una plataforma que han creat per convertir-se en un "lobby" davant de les administracions. La iniciativa s'ha marcat com a objectius emprendre accions de promoció als mercats de proximitat per desestacionalitzar la temporada turística, potenciar la imatge del turisme a la demarcació i promoure la convivència entre ciutadans i visitants. L'han impulsat l'Associació de Càmpings de Girona, l´Associació Turística d´Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Federació d´Hostaleria de les comarques de Girona i l´Associació Catalana d´Agències de Viatge (ACAVe).

El sector turístic va constituir formalment la plataforma el passat 19 d'agost, dos dies després dels atemptats de Barcelona i Cambrils amb la intenció de condemnar els atacs i analitzar l'impacte sobre el turisme en plena temporada. En les darreres setmanes han anat concretant nous objectius, entre els quals hi ha impulsar accions de promoció per millorar les ocupacions durant els mesos de maig, juny, principis de juliol, setembre i octubre. També potenciar la imatge turística i incentivar la convivència entre residents i visitants. Les organitzacions que la integren refermen el seu compromís amb la promoció i gestió turística per tal de continuar avançant "cap a un model equilibrat", sostenible i consensuat amb el territori.

En el marc de la Taula, realitzaran valoracions conjuntes de les temporades turístiques i abordaran problemàtiques que sorgeixin. Per fer-ho, faran trobades periòdiques.

