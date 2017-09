El principal acusat de l´estafa de Fórum Filatélico declara que tenia una activitat transparent

L'expresident de Fórum Filatélico Francisco Briones va assegurar ahir que la seva formació és netament comercial i no financera, i ha relatat com va passar de «noi dels encàrrecs» a president de la societat, fitxat pel seu germà quan complia amb el servei militar obligatori com a cap primer. Va insistir que tota la seva activitat era transparent.

Briones està acusat, a més d'estafa continuada, d'insolvència punible, falsejament dels comptes anuals de Fòrum, intervingut judicialment el maig de 2006, i blanqueig, per la qual cosa en total el Ministeri Públic sol·licita per a ell 27 anys de presó; al seu costat figuren com a acusades 29 persones més, i les peticions superen els 180 anys de presó.

La sessió va començar amb un record per a Javier Martínez Lázaro, magistrat que anava a ser el ponent de la sentència i que va morir ahir a Madrid. Sense qüestions prèvies que resoldre, la presidenta de la Sala, Manuela Fernández Prado, va procedir al sobreseïment de la causa contra Antonio Màlaga Sánchez, mort a principis d'agost; la Sala va acordar a més no prendre mesures cautelars contra Jean Gaston Bernard Renard, que es troba en parador ignorat, i donar-li així l'oportunitat de presentar-se davant el tribunal.

Briones va relatar que es va incorporar el 1979 a instàncies del seu germà com un mer comercial, exercint tot tipus de tasques, «com un noi dels encàrrecs», mentre complia amb el servei militar obligatori com a cap primer. Ja en la dècada de 1990 va ser nomenat conseller; en 1996, vicepresident, i en 2001, president.

Un centenar d'afectats es van concentrar per increpar els acusats, al crit d'«els nostres diners els tenen els banquers» i «El Tresor ens va robar».