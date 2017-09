Adecco ofereix 3 llocs de treball per a discapacitats a Girona

Emmarcat en la campanya #VuelveATrabajar, per fer recuperar la motivació a les persones que han perdut el seu contracte d'estiu, la Fundació Adecco ofereix 30 ocupacions dirigides a les persones amb discapacitat que busquen ocupació a Catalunya, de la mà de grans empreses col·laboradores. Es demanden perfils molt diversos: administratiu, personal de neteja, dependent, cambrer, etc. En el cas de Girona són tres les ofertes per persones amb discapacitat: preparador/a material de picking, depenent/a de botiga de joguines i personal d'operacions en una botiga. Els interessats han de registrar la seva candidatura en http://www.fundacionadecco.org i inscriure's en les ofertes.