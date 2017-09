El Congrés demana revisar el contracte a temps parcial

La Comissió d'Ocupació del Congrés ha demanat al Govern que revisi la regulació del contracte a temps parcial per modificar el règim de les hores complementàries, així com mecanismes que controlin les hores treballades per evitar l'explotació laboral. La majoria dels grups parlamentarisvan donar suport al grup socialista que insta a l'Executiu a adoptar mesures que garanteixin el registre de la jornada de tots els treballadors de l'empresa, independentment del model de contracte que tinguin i que fixi com a part essencial del contracte la distribució horària. La diputada del PSOE Rocío de Frutos va advertir que l'excés d'hores de treball influeix en la devaluació salarial.