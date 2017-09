Fórum adjudicava segells per quadrar els comptes i el preu el fixava el president

L'expresident de Fórum Filatélico Francisco Briones va admetre ahir durant el judici per estafa i altres delictes que se segueix contra l'antiga cúpula de la societat que s'adjudicaven «percentatges de segells» per quadrar la comptabilitat, a un preu que ell mateix fixava. A preguntes del fiscal Juan Pavía, Briones va relatar que del que es tractava era d'«adjudicar sèries completes i anys complets», per la qual cosa «en algun cas el client es portava més segells dels quals havia pagat».

Per aquest motiu es va plantejar la possibilitat d'adjudicar un percentatge d'un segell, perquè quadrés «la comptabilitat i les auditories, i que la compra i l'assignació de filatèlia quadrés en imports», una operació «molt complexa que va trigar a fer-se efectiva» a partir del moment en el qual ell va assumir la presidència. S'adjudicava parcialment un segell en un moment determinat «perquè les adjudicacions s'acostessin més a la realitat».

Quant als preus, era ell mateix «el que feia les llistes de preus, trimestralment i després dels estudis oportuns, sèrie per sèrie»; a partir d'uns preus «històrics», es contrasten amb catàlegs de referència, amb l'evolució del PIB amb la demanda dels mercats, tot es tenia en compte.

L'expresident va defensar la «sostinguda revaloració dels segells al mercat», si ben els segells d'Espanya tenien un recorregut més limitat, per aquest motiu entressin al mercat europeu.

Quant a la valoració dels segells, Briones va relatar que Fórum «tènia els seus mecanismes per a això», i efectuava estudis de mercat; tenint en compte «la pressió que l'actor Fórum tenia al mercat podíem fer aquest tipus d'afirmacions».

El fiscal li va recordar que la casa de subhastes Sotheby's va refusar valorar els segells, en considerar que estaven «sobrevalorats», i Briones va explicar que al moment de la intervenció estava en tràmits realitzar una valoració que no va poder dur-se a terme.

Malgrat que el fiscal li va exhibir un document sobre el projecte d'unificar amb els contractes de béns tangibles d'Afinsa i sobre una reunió celebrada a aquest efecte, Briones va assegurar que «en absolut» es va intentar unificar aquests contractes.

Va assegurar desconèixer el nombre exacte de segells que tenia Fórum, que segons va recordar el fiscal, al moment de la intervenció superaven els 120 milions, per un valor aproximat de 4.300 milions d'euros, ja que no es poden comptabilitzar de forma individual.