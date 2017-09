Toys ´R´ Us es declara en fallida per la càrrega de deute

Toys 'R' Us , la firma de joguines per a una generació de baby boomers, es va declarar en fallida a causa d'una aclaparadora càrrega de deute derivat d'una compra i la implacable competència de magatzems i minoristes per internet. La multinacional compta amb 1.600 botigues en 38 països, tres d'elles a Catalunya.