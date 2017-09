La inversió estrangera el primer semestre s'apropa a 1.600 milions

La inversió estrangera a Catalunya manté el seu bon ritme i en el primer semestre d'aquest any els recursos destinats per les empreses estrangeres s'han situat en 1.571,867 milions d'euros, cosa que suposa el 20,65% més que en el mateix període de l'any passat, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. En el conjunt de l'estat espanyol el volum d'inversions rebut per companyies foranes s'ha situat en els primer sis mesos de l'any en 13.187 milions d'euros, amb un increment del 32,24% en relació amb el mateix període de l'any passat.

La inversió estrangera productiva va créixer un 33% a tota Espanya en la primera meitat de l'any fins als 11.615 milions d'euros, segons l'estadística publicada pel Ministeri d'Economia. Si bé les inversions en el segon semestre a la comunitat creixen un 20%, fins als 1.571 milions d'euros, ho fan per sota de la mitjana espanyola i inclouen una caiguda del 10% en el segon trimestre. En el conjunt d'Espanya, la inversió va créixer un 13% en el mateix període.

Entre març i juny Catalunya va rebre 706 milions d'euros en inversió estrangera, enfront dels 786,9 milions del mateix període de 2016. Madrid va acollir 5.990 milions entre gener i juny, el 52% del total nacional i un 45% més que en el mateix període de 2016.

El País Basc va rebre en els sis primers mesos de l'any més inversió estrangera que Catalunya, amb 1.981 milions (un 17,1% del total d'Espanya) enfront dels 1.571 milions de la segona (un 13,5%) del total, a causa d'una gran operació que es va produir en el primer trimestre i que li va portar a elevar la seva inversió un 282% en els sis primers mesos de l'any. En el segon trimestre, Catalunya va tornar a ser la segona regió amb majors inversions, la qual cosa indica que es va deure a operacions puntuals.

L'estadística del Ministeri d'Economia recull les participacions en capital, immobles de més de tres milions d'euros i contempla les operacions entre empreses cotitzades. És a dir, recull les grans inversions, per la qual cosa fluctua àmpliament quan es produeix una operació de gran envergadura. A més, d'aquestes dades s'exclou la inversió realitzada per les Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE) perquè són operacions financeres sense impacte en l'ocupació i que obeeixen a enginyeria fiscal.