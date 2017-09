Espanya infractora

Espanya és el país de la UE que més multes ha pagat per sancions derivades d'incompliments de la normativa de la UE. Sona al fet que aquest país, on aquests dies s'invoca tant l'Estat de dret mirant cap a Catalunya, té per hàbit passar-se per l'Arc del Triomf una legislació a la qual està subjecta l'Administració i el conjunt de la societat, generadora de drets i obligacions per a institucions i ciutadans i que és d'inexcusable compliment fins i tot quan l'estat del que es tracti ganduleja en la transposició de les directives, sigui per pressions de grups d'interès o per desdeny polític.

Extreure a partir de la classificació de les multes pagades (gairebé 54 milions d'euros des de 2012) que Espanya és el campió de la transgressió de l'ordenament jurídic comunitari és massa dir. En realitat, aquesta quantitat correspon a les sancions per tres únics expedients: les ajudes públiques concedides a Magefesa, el plet de les «vacances fiscals basques» (incentius il·legals del Govern basc per captar empreses en els anys 90) i el més recent cas de l'estiba.

Potser són més suggeridores aquestes altres dades: Espanya és el cinquè país en nombre de requeriments d'informació (prop d'un miler) realitzats per la Comissió Europa davant denúncies de ciutadans, empreses o ONG per presumptes infraccions de la normativa; les quatre primeres posicions d'aquest rànquing les ocupen, per aquest ordre, Itàlia, Grècia, Portugal i França. L'Europa del Sud en fila índia. Així que, una de dues: o els europeus d'aquests països tenen una propensió singular cap a la denúncia i el litigi, o la propensió és al fet que s'incompleixin més que en el Nord les directives i reglaments de la UE.

El substancial és que l'assumpte afecta temes molt sensibles i més propers als ciutadans del que sovint es creu. Un de cada tres requeriments rebuts per Espanya es refereix a temes ambientals (qualitat de l'aire, abocaments, impactes d'indústries...), de salut o de consum. Un exemple: el Tribunal Europeu de Justícia li ha tret els colors a Espanya per la seva legislació en matèries com la protecció de les llars amb hipoteques, condemnant la regulació nacional sobre desnonaments o les clàusules sòl dels préstecs. Indicis que la maquinària legislativa i coercitiva de la UE, d'aparença pesada i burocràtica en extrem, arriba a ser més diligent que els Estats en la defensa dels interessos dels individus. És suficient com a mostra assenyalar que la directiva que protegeix els consumidors de les clàusules abusives estava aquí des de 1993, però la legislació hipotecària espanyola no es va revisar fins que van intervenir els magistrats de Luxemburg.