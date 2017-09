Girona registra un 7% més d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a l'agost

El nombre d'estrangers afiliats a la Seguretat Social va disminuir en 22.068 persones a l'agost en relació a juliol fins a situar-se en 1.848.329, un 1,18% menys que en el mes anterior, la qual cosa suposa la pèrdua més gran d'afiliats estrangers des de gener de 2017. A les comarques gironines el nombre d'afiliats d'origen estranger va ser de 59.796, 40.503 dels quals són de fora de la Unió Europea. Aquesta xifra suposa un 7% més que l'any passat.

Segons va publicar ahir el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, respecte al mateix mes de l'any passat el nombre d'afiliats estrangers va créixer un 6,99%, amb 120.773 persones més inscrites, la xifra més alta des de 2007.

Per països, els grups més representatius en el total d'afiliats procedeixen de Romania (321.023), el Marroc (216.978), Itàlia (103.013), Xina (99.990) i Equador (71.879), li segueixen de prop Regne Unit (59.561), Colòmbia (58.493), Bulgària (57.334) i Bolívia (51.178).

Del total dels treballadors estrangers, 1.076.445 procedeixen de països de fora de la Unió Europea i els 771.883 restants, de països comunitaris.

En termes mensuals, el nombre d'afiliats va augmentar en la majoria de les regions, amb excepció de Múrcia, on va disminuir un 7,85%; Castella-la Manxa, un 5,15%; Aragó, un 1,82%; Comunitat Valenciana, un 1,74%; Madrid, un 1,1%; País Basc, un 1,07%; Andalusia, amb un 0,78%, Castella i Lleó, un 0,74%; Catalunya, un 0,61%; Balears, un 0,44%, i Melilla, un 0,24%. Catalunya es va situar així com la quarta comunitat autonòma on menys ha crescut en el mes d'agost.

Per règims, la majoria estan enquadrats en el general, amb 1.545.359; aquesta xifra inclou els 184.508 ocupats del sistema especial agrari i els 183.131 de la llar.

Li segueix el règim d'autònoms, amb 297.752 persones, el règim especial del mar, amb 5.071, i el del carbó, amb 147. Dels afiliats a l'agost, 1.023.805 són homes i 824.524 són dones.