L'OMC creu que el comerç mundial creixerà un 3,6% el 2017, més del previst

El comerç mundial creixerà el 2017 un 3,6%, la qual cosa suposa una revisió a l'alça pel que fa al 2,4% estimat l'abril passat, segons va informar l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

L'organisme que regeix el comerç mundial va establir l'interval de creixement per a 2017 entre un 3,2 i un 3,9%, mentre que l'abril passat va estimar que se situaria entre un 1,8% i un 3,6%.

Aquests resultats es donaran si es manté el creixement esperat del Producte Intern Brut (PIB) mundial de 2,8%.

En un comunicat, l'OMC especifica que el creixement dels intercanvis comercials el 2017 representarà una substancial millora enfront del «mediocre» augment de l'1,3% de 2016.



Àsia i Amèrica del Nord

Segons els economistes de l'OMC, l'augment dels intercanvis aquest any estaran liderats per «un augment més fort de l'esperat» a Àsia i a Amèrica del Nord, on la demanda s'està recuperant respecte a «uns resultats molt febles el 2016».

De fet, en general, les exportacions en el segon semestre de l'any seran molt més nombroses que de gener a juny. El creixement seguirà l'any que ve, però es moderarà pel que fa a 2017.