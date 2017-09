El Suprem condemna Bankpime a tornar 2,2 milions per les preferents

El Tribunal Suprem no ha admès els recursos extraordinaris interposats per Bankpime, integrada avui a CaixaBank, contra la sentència dictada el 2015 per l'Audiència Provincial, i declara ferma la condemna a tornar 2,2 milions d'euros a 31 inversors que van contractar participacions preferents.

En la seva acta, amb data del passat 13 de setembre, l'alt tribunal assegura que no procedeix ni el recurs de cassació ni el recurs extraordinari per infracció processal.

La condemna interposada per l'Audiència de Barcelona, i que ara és ferma, obliga Bankpime a tornar 2,2 milions d'euros a un total de 31 inversors que van contractar a través d'aquesta entitat participacions preferents emeses per Lehman Brothers i pels bancs islandesos Landsbanki i Kaupthing.

Els despatxos d'advocats Jausas i Zunzunegui Advocats van donar a conèixer ahir la decisió del Suprem i han precisat que els clients, que van optar per defensar-se conjuntament, havien invertit un mínim de 18.322 i un màxim de 269.940 euros en aquests productes d'alt risc.

El Suprem assegura que el banc «no va informar en cap cas del caràcter complex dels productes, la seva veritable naturalesa i els riscos».

Així, afirma que la sentència de l'Audiència és «plenament coherent amb l'última doctrina d'aquesta Sala relativa a la contractació de productes bancaris complexos que exigeixen un elevat estàndard de diligència a les entitats bancàries, més quan els clients, com passa en el present cas, tenen la consideració de minoristes i no consta que tinguessin una específica formació financera, ni una especial experiència inversora».