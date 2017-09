El 60% dels treballadors espanyols afirma que el seu nivell de benestar a la feina és baix

La tornada a la feina al setembre és dura per a 1 de cada 3 treballadors espanyols, i no és estrany tenint en compte els resultats d'un estudi sobre el benestar i la biofília en el lloc de treball elaborat per Interface. Les dades revelen que els treballadors espanyols no se senten a gust a les seves oficines, i de fet, el 60% dels empleats declara que el seu nivell de benestar a l'oficina és baix. És més, la meitat dels ciutadans afirma que comença la jornada laboral amb estrès i/o esgotament, i aquesta xifra augmenta fins al 70% en finalitzar la jornada laboral. Entre els principals motius destaquen la durada de la jornada laboral, ja que l'informe revela que només 4 de cada 10 espanyols treballa les 8 hores diàries estipulades per llei, sent la jornada del 71% dels enquestats d'entre 8 i 10 hores; i l'estrès, que afecta el 60% dels empleats.

En relació amb la durada de la jornada laboral, les últimes dades sobre la jornada mitjana dels espanyols se situen en les 1.701 hores a l'any, molt per sobre d'altres de països europeus com Alemanya, Holanda, Noruega, Dinamarca, França o el Regne Unit. I tot i que els espanyols passen molt de temps a l'oficina, les jornades maratonianes no es tradueixen en nivells més alts de productivitat segons dades d'Eurostat, que indica que la productivitat a Espanya se situa en els 107,1 punts, molt allunyada dels 132,5 punts registrats a Bèlgica o els 124,8 a Alemanya.

Les llargues jornades de treball tenen, a més, un fort impacte en la salut i el benestar dels empleats, alhora que dificulten la conciliació de la vida laboral i personal, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'estudi d'Interface també assenyala que la majoria dels espanyols no estan a gust amb aquesta situació, amb el 65% dels enquestats que afirma passar massa hores a l'oficina i apunta a l'excés de feina com a principal motiu. Els principals causants dels episodis d'estrès que afecten el 60% dels treballadors espanyols són, per aquest ordre, la sobrecàrrega de feina (46%), unes condicions laborals insatisfactòries (27%) i les llargues jornades en espais de treball mal dissenyats (27%).

L'informe també evidencia que a Espanya les pauses actives no són habituals, tot i ser necessàries per a una bona salut ocupacional i per reduir els nivells d'estrès, ja que ofereixen amplis beneficis fisiològics, psicològics, socials i organitzacionals, tal com indica l'Organització Internacional del Treball (OIT). Només un 15% dels enquestats afirma que fa pauses actives al llarg del dia, mentre que la gran majoria dels espanyols (73%) redueix les seves pauses a l'hora d'esmorzar i del dinar, amb una durada total que no supera l'hora. A més, els treballadors afirmen sentir-se estressats, cansats i amb ansietat quan surten de l'oficina.

De fet, l'estrès és ja una de les principals causes de baixa laboral i les previsions apunten que en els pròxims anys, la depressió i l'ansietat a les quals s'associa es convertiran en el principal problema de salut laboral, amb la consegüent influència en els costos per a les empreses. No sorprèn doncs que el 88% dels empleats espanyols busqui alleujament en espais oberts o en contacte amb la natura en les seves estones lliures o caps de setmana.



El disseny biofílic

Davant d'aquest panorama, el disseny biofílic, que s'inspira en l'atracció i connexió que sent l'ésser humà de forma innata per la natura, compta amb un immens potencial per revertir aquesta situació crítica. Amb l'objectiu de reconnectar l'usuari amb el medi natural i millorar així la seva salut i benestar, els experts recomanen a les empreses invertir en la qualitat dels espais de treball a través de la integració d'elements naturals. D'aquesta manera, les companyies han de percebre una millora visible dels seus resultats gràcies a l'augment del benestar i felicitat dels seus empleats.

«Davant els reptes laborals actuals i un mercat cada vegada més competitiu i en constant canvi, les empreses han de prendre consciència de la importància d'incorporar el benestar emocional dels treballadors i la qualitat de les oficines en les seves agendes. En aquest nou context, el disseny biofílic es postula com a aliat clau per a les empreses en la lluita contra uns nivells creixents d'estrès», va afirmar Fernando Gabirondo, director d'Interface a Espanya i Portugal.