El 82% dels empleats de l´«ecommerce» veu insuficients els suports a la indústria digital

El 82% dels professionals de l'ecommerce a Catalunya considera insuficients els suports a la indústria digital malgrat tractar-se d'un sector clau per a l'economia. El 87% dels professionals del sector considera que el comerç electrònic és potent a Catalunya. Aquesta indústria va créixer gairebé un 15% al territori català en 2016.

eShow, la Fira i Congrés professional d'eCommerce, Digital Màrqueting, Hosting & Cloud, Social Media, Mobile i Internet of Things, ha revelat les dades d'un estudi entre professionals del comerç electrònic que no deixen lloc a dubtes sobre la demanda de majors suports institucionals per part del sector.

El primer «Estudio Industria Digital», realitzat per eShow, deixa dades molt dispars en la comparativa per comunitats autònomes espanyoles.

A Espanya, d'una banda, trobem regions que consideren sòlid el seu sector digital. Destaca Madrid, amb un 85%, seguida de La Rioja i la Comunitat Valenciana, amb un 76% i un 71%, respectivament.

La pitjor nota se l'emporta Canàries, entre els seus professionals només el 28% consideren la indústria digital canària potent, o el que és el mateix, el 72% considera que encara és feble. A Andalusia, el 67% consideren feble el sector. La segueixen Castella i Lleó i Extremadura, amb un 66% i un 60%, respectivament.

No obstant això el sector no para de créixer al territori. Durant l'any 2016, les transaccions de productes i serveis per internet van créixer un 14,3% respecte a l'any anterior, segons l'Indicador de la Competitivitat de l'Observatori de la Logística 2016, de Cimalsa i l'Institut Cerdà.

Davant aquesta situació, eShow ha realitzat el «I Estudio eShow Indústria Digital Catalunya» entre més de 1.900 professionals del sector, amb l'objectiu de plantejar els reptes i necessitats de la indústria que han de tractar-se de cara a la 8a edició de la fira eShow a Madrid, que tindrà lloc a IFEMA els dies 25 i 26 d'octubre.



Suport per sobre de la mitjana

Malgrat aquesta falta de suport, l'eCommerce a Catalunya ha generat un teixit empresarial molt important. Segons l'estudi, el 87% dels professionals considera sòlida la indústria digital catalana. Aquesta dada la situa per sobre de la mitjana del sector a Espanya, potent segons un 67% dels enquestats.

Per al 97% dels professionals catalans consultats, la falta de suport suposa un risc de cara al desenvolupament econòmic de la seva regió enfront del d'unes altres del territori espanyol o europeu. Opinen que s'ha d'invertir en la creació d'un ecosistema digital avançat per mantenir una economia competitiva.

Una de les àrees clares de millora és la formació en els col·legis i instituts. Un 94% dels professionals digitals valencians opina que és fonamental que els alumnes rebin més formació en temes digitals per preparar-se, millorar els seus coneixements i tenir més oportunitats laborals.

Però no és l'únic factor de millora. Per ordre d'importància, els aspectes als quals s'ha d'atorgar més atenció a l'hora de desenvolupar aquest ecosistema digital segons els enquestats són: ajudes a emprenedors i Pimes, un 47%; formació per a emprenedors i empleats, 25%; agilitat en la transformació digital de la pròpia administració, 14%, i canvis en el sistema educatiu, 14%.

És una opinió compartida pel CEO de eShow, Agustín Torres: «El comerç electrònic s'ha desenvolupat enormement a Catalunya, gràcies a inversors, business angels i, per descomptat, gràcies a l'enorme esforç dels emprenedors. Esperem que les dades de facturació registrades serveixin perquè les administracions també comencin a apostar per aquesta indústria, que es preveu segueixi creixent més encara en els propers anys».