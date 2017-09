Les fronteres frenen les monedes digitals

Bitcoin i Ehter, les dues divises digitals més rellevants actualment, estan patint sengles garrotades a mesura que les autoritats de grans potències econòmiques anuncien mesures que, com a mínim, obstaculitzaran l'intercanvi d'aquestes divises. Davant aquesta seriosa amenaça, bitcoin s'ha desplomat un ?? en els últims dies de cotització, mentre que Ether ha patit una caiguda que supera el ???. Ara bé, el preu del bitcoin s'ha inflat tres vegades més ràpid que la bombolla tecnològica.

Segons El Economista, la Xina està planejant prohibir i tancar directament els mercats de criptodivises. El gegant asiàtic és un dels

principals participants d'aquests mercats. Tant és així que la principal mina de bitcoins del món es troba a la regió rural xinesa de Sichuan. Fonts properes a una comissió de reguladors xinesos que supervisa activitats financeres d'aquestes característiques estan planejant tancar els mercats més rellevants d'aquestes divises digitals al país asiàtic.

«El volum de les operacions es reduirà amb claredat », va assegurar Zhou Shuoji, fundador de FBG Capital. «Els usuaris antics que ja estan registrats podran seguir comerciant, però el nivell d'entrada

de nous participants s'alentirà, el que afectarà el desenvolupament de bitcoin a la Xina», va sentenciar l'expert.



Prohibició

No obstant això, algunes filtracions mantenen que la prohibició per part de la Xina només tindrà lloc en els mercats de divises oficials. Les autoritats no tenen pensat, per ara, estendre la prohibició a les operacions over the counter, que és un mercat paral·lel que no està organitzat en el qual es negocien instruments financers d'una manera directa entre dues parts. Aquest tipus de mercats solen estar associats a un risc més alt per a les parts que entren en contacte, ja que no existeix cambra de compensació.

Una portaveu de la plataforma OK Coin, amb seu a la capital xinesa, va assegurar que no havien rebut cap tipus de notificació dels reguladors, mentre que portaveus de les plataformes xineses Huobi

i BTCC van assenyalar que seguien esperant un aclariment oficial.

Greg Dwyer, director de desenvolupament de negocis en moneda digital de la plataforma de negociació BitMEX, va admetre que

hi ha confusió sobre si la Xina tancarà en realitat els mercats de bitcoin després de la prohibició per part del Banc Popular d'aquest país que les empreses realitzin col·locacions de criptodivises com a mètode per a poder finançar-se.

«Si això resulta ser cert, llavors aquesta caiguda de les divises digitals té raó de ser i podríem veure una major baixada per als propers dies, ja que podria significar que els grans mercats bitcoin/iuan xinesos hauran d'aturar les seves operacions», va assenyalar l'expert.

La setmana passada també es van conèixer les declaracions del ministre rus de Finances, Anton Siluanov, que va destacar la necessitat de regular d'una forma adecuada aquest mercat. Siluanov va assenyalar que «l'Estat rus entén que les criptodivises són reals. no té sentit prohibir-les, però sí que hi ha una necessitat de regular-la».

Per a finals d'aquest any, el ministre de Finances i el seu equip finalitzaran la llei que posarà el marc legislatiu a aquest mercat de divises digitals. Es preveu que inclogui un procediment per a la compra de criptodivises en el qual es registra aquelles persones que vulguin comprar aquests diners virtuals per tenir-los més ben controlats.