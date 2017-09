La patronal d'agències de viatge indica la via judicial per reclamar a Ryanair

La Federació Empresarial d'Associacions Territorials d'Agències de Viatges Espanyoles (Fetave) va assenyalar a la via judicial com la idònia per a la reclamació dels «perjudicis col·laterals» provocats per la suspensió dels vols de Ryanair.

Fetave identifica aquests perjudicis col·laterals amb les despeses ocasionades per la cancel·lació dels vols de l'aerolínia irlandesa, com són les connexions amb altres rutes aèries, les nits d'hotel reservades o els danys morals, entre d'altres.

La patronal sol·licita que la normativa europea sobre aquesta matèria inclogui en el bitllet no solament les indemnitzacions que corresponen als viatgers pels retards, suspensions i incidències en el transport aeri. També les reclamacions pels perjudicis i despeses ocasionades per la suspensió d'aquests viatges.

Per als viatgers afectats per les cancel·lacions anunciades per Ryanair i que desitgin acudir a la via judicial per reclamar aquests perjudicis col·laterals, Fetave informa que és necessari presentar una reclamació en l'aeroport, que servirà com a prova testifical en el judici.

A això s'hauran d'afegir els justificants de totes les despeses i perjudicis, així com l'explicació i prova dels danys morals o professionals ocasionats.

El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Consum (ACC), va enviar un requeriment informatiu a Ryanair amb l'objectiu de vetllar pels drets dels consumidors i usuaris afectats per les cancel·lacions de vols que ha anunciat la companyia irlandesa.

El departament vol assegurar el compliment per part de la companyia de les seves obligacions en relació amb els consumidors i usuaris que han quedat afectats per les cancel·lacions de vols. En el requeriment s'exigeix informació des del 18 de setembre i fins al 31 d'octubre d'aquest any sobre el nombre total de vols cancel·lats.