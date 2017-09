La transhumància i el ramader

a transhumància es defineix com un tipus de pasturatge en continu moviment, adaptant-se en l'espai de zones de productivitat canviant. Es diferencia del nomadisme per tenir assentaments estacionals fixos i un nucli principal fix (poble) del qual prové la població que la practica. Durant molts anys ha estat un sistema de pasturatge de grans ramats de remugants (vaques, ovelles i cabres), les ovelles són els animals que millor s'adapten a aquest sistema de pasturatge.

A Catalunya s'ha practicat la transhumància, no molt llarga, interprovincial, i la trasterminància. Durant anys ha estat un sistema d'explotació, actualment no es practica. Per l'interès que encara té, més com a element cultural que productiu, i com que es troba en període de tornar a les zones d'hivern, dedicarem un escrit al tema. Siruela (Extremadura) ja compta en totes les seves entrades amb un monòlit de pedra antiga que mostra la distinció i el títol concedit a aquest municipi de Badajoz com a «Capital d'Hivern de la Transhumància», atorgat l'octubre de 2012 per l'Associació-Consell de la Mesta i l'Associació Transhumància i Natura.

L'alcalde de Siruela i president de la Mancomunitat de municipis de la Siberia assenyala que la col·locació dels monòlits a cada entrada del municipi respon «a la importància que l'activitat transhumant i el sector agroramader tenen per a la localitat i la comarca, amb la posada en valor de tots els recursos naturals i ambientals del territori». Regino Barranquero, l'alcalde del poble, ha incidit que «cada persona que visiti Siruela ha de saber i conèixer que és un municipi referent en el passat, present i futur de la transhumància, apostant per la preservació i manteniment d'aquesta pràctica mil·lenària que tan important és per als pobles i per al medi ambient i rural, sent Patrimoni Cultural Immaterial d'Espanya». La Siberia extremenya va ser un important enclavament de les comunicacions transhumants, «els camins de la Mesta», passant el municipi de Siruela, a partir de l'any 1500, a ser seu d'una de les reunions anuals que celebrava l'Honorable Consell de la Mesta.

La comarca extremenya de la Siberia celebra cada tardor un esdeveniment transhumant, entre els municipis de Siruela i Tamurejo, que serveix per mostrar a la societat i als més joves els secrets de l'activitat transhumant lligada als oficis tradicionals, els sistemes de producció en extensiu i la ramaderia autòctona espanyola. Un recorregut que es realitza per la Cañada Real de las Merinas, ramal de la Cañada Real Segoviana pertanyent a la xarxa de senders homologats, sobre un ecosistema de devesa realitzat amb races autòctones en perill d'extinció. És un esdeveniment que ressalta per la seva singularitat i interès on es posa de manifest el manteniment de les cañadas reales, cordills i ramals (senderes) tan importants per a l'activitat transhumant, i que cada edició va creixent i incrementant l'assistència amb nombrós públic de tots els racons d'Espanya, i de països europeus com Anglaterra, Alemanya, Portugal i Suïssa, entre d'altres.

Recordo que el Consell de Ministres va declarar el passat mes d'abril la Transhumància «manifestació representativa de Patrimoni Cultural Immaterial». La transhumància, en l'actualitat patrimoni viu, va rebre el màxim nivell de protecció per preservar-la en el futur. Molts llocs d'Espanya deuen a la transhumància part de la seva identitat cultural, que ve reflectida en les festes i tradicions, al calendari, a la toponímia, en la transformació del paisatge, en la gastronomia i en l'arquitectura tradicional relacionada amb aquesta activitat, com són la construcció amb materials autòctons de recer per als pastors. També es troba el llegat de la transhumància en la tradició oral i en l'artesania, així com en el dret consuetudinari que estableix l'ordenació de les pastures.

El pas del bestiar de les deveses d'hivern a les pastures d'estiu, i viceversa, ha estat tradicionalment un mecanisme d'intercanvis culturals entre els diferents territoris de la Península Ibèrica gràcies a l'àmplia xarxa de vies pecuàries. En aquests camins es va produir la transmissió de notícies i coneixements que van crear una certa homogeneïtat cultural en territoris distants. La supressió de privilegis i pèrdua de suport estatal a la Mesta al segle XIX, l'èxode del camp a la ciutat del segle XX, l'homogeneïtzació de la societat moderna o l'abandonament de les formes de vida tradicionals del segle XIX. Són molts els aspectes a tenir en compte a l'hora de projectar accions de salvaguarda en relació amb la transhumància, ja que ha de contemplar tant la dimensió tradicional de la ramaderia transhumant com els diferents elements que configuren l'activitat ramadera en l'actualitat.

El Libro Blanco de la Transhumancia ha estat una acció de salvaguarda que ha tingut en compte aquestes vessants. En aquest document podem trobar un diagnòstic de la situació actual de la transhumància i una sèrie de mesures necessàries per a la seva recuperació. El llibre va ser impulsat pel Grup de Treball de Transhumància i Ramaderia, en el marc de la Xarxa Rural Nacional 2007-2013, constituït l'any 2009. La transhumància és una qüestió del passat i del present, i amb el reconeixement de Patrimoni Immaterial s'aposta per convertir aquesta pràctica en una qüestió de futur.