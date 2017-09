La plataforma per Permisos Iguals veu insuficient la mesura

? La Plataforma per Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PIINA) considera insuficient l'ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat, acordada per Ciutadans i el Govern al principi d'acord per donar suport als pressupostos de 2018.

La PIINA considera que elevar a cinc setmanes el permís de paternitat, davant de les 16 setmanes de maternitat, «segueix sent un objectiu obsolet -i també anticonstitucional- per a una societat que reclama igualtat real en el dret a cuidar» dels seus fills.

Segons aquesta plataforma, les enquestes indiquen que el 92% dels pares i el 93% de les mares estan d'acord en l'equiparació total de tots dos permisos.