Protestes per la retirada de la llicència a Uber a Londres per falta de seguretat

Més de 400.000 ciutadans han reclamat en una petició digital al regulador de transport Transport For London (TfL) que revoqui la seva decisió de no renovar la llicència a l'empresa nord-americana Uber a Londres. La decisió va ser anunciada aquest divendres en considerar-se que les mesures de seguretat que ofereix Uber són insuficients per als seus usuaris.

En la petició digital cursada mitjançant la plataforma Change.org, iniciada per Uber London, s'adverteix que «si aquesta decisió preval, més de 40.000 conductors amb llicència es quedaran sense feina i privarà a milions de londinencs d'un mitjà de transport convenient i assequible».

La llicència de la companyia multinacional expirarà, si la situació no varia, el proper 30 de setembre, després que Transport For London hagi arribat a la conclusió que Uber «no reuneix els requisits» necessaris per operar a la ciutat a causa de qüestions de «seguretat ciutadana».

El regulador qüestiona els controls que Uber, que gestiona una aplicació telefònica de serveis de taxi, fa als seus conductors, així com la seva actitud davant possibles delictes greus.